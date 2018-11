Cheryl Cole blistala je u kostimu našeg Juraja Zigmana, no nastup je bez obzira na to bio loš.

Nekada davno Chery Cole bila je velika zvijezda u Velikoj Britaniji.

35-godišnja ljepotica glazbenom je scenom žarila i palila u sklopu ženskog benda Girls Aloud čija je bila najistaknutija i medijima najzanimljivija članica. Drugim riječima, ono što je Nicole Scherzinger bila u The Pussycat Dollsicama, to je Cheryl bila u svom bendu.

Pozornost je privlačila i burnim privatnim životom. Prvo brakom s poznatim nogometašem Ashleyjem Coleom koji ju je navodno varao na svakom koraku, a onda je stigao i francuski biznismen Jean-Bernard Fernandez-Versini koji ju je navodno besramno iskoristio zbog novca i slave. Brak s njim potrajao je tako svega 19 mjeseci. U to vrijeme, bend Girls Aloud je prestao postojati, a Cheryl se otisnula u solo vode u kojima je neko vrijeme poprilično uspješno plivala, a onda je krenula tonuti.

No, ponovno, itekako sposobna manipulatorica medijima, potrudila se da dođe na naslovnice svih novina. Ovoga puta joj je to pošlo za rukom vezom s 10 godina mlađim pjevačem Liamom Payneom koji je karijeru započeo u bendu One Direction koji se okupio nakon audicija na slavnom showu "The X Factor" u kojem je atraktivna brineta bila sutkinja.

Par je u ožujku 2017. godine dobio sinčića Beara, a nakon njegovog rođenja stvari su krenule po zlu. Preciznije, Liamova solo karijera krenula je uzlaznom putanjom, dok je Cheryl ostajala kod kuće s majčinskim dužnostima, bez ikakvog hita na vidiku. Brzo nakon prvih glasina da među njima nešto nije kako treba, pjevačica je još jednom pridobila medije u svoju korist pa se s mlađahnim partnerom pojavila zagrljena na jednoj od najvažnijih noći u britanskom šoubiznisu - na dodjeli BRIT nagrada. Par je zaljubljenim pogledima i dodirima napravio pravi show za medije, no kada su se svjetla pozornice ugasila, a fotoaparati prestali blicati, Cheryl je uglavnom sjedila sama za stolom i tipkala na mobitel.

Uslijedila je potvrda prekida, nakon koje Liam nije dugo skrivao novu djevojku, manekenku Cairo Dwek. Cheryl se za to vrijeme skrivala od medija, a onda je prije nekoliko dana izbacila novi singl "Love Made Me Do It" kojim se još jednom pokušala u velikom stilu vratiti na vrhove glazbenih ljestvica. Pjesmu je premijerno izvela u sinoćnjoj epizodi "X Factora", a komentari publike bili su blago rečeno užasni.

"Ovo je bilo bolno za gledati i slušati", jedan je od komentara koji najvjernije dočarava nešto više od 4 minute Cheryline sramote na pozornici popularnog showa. Iako je brineta izgledala fantastično u kostimu riječkog dizajnera Juraja Zigmana, nastup je bio "mlak" i čudan, dok joj i na nekim dijelovima pjesme glas počeo otkazivati poslušnost.

Iako vjerujemo kako se pjevačica nadala povratku u velikom stilu, nekako nem se čini kako se nakon sinoćnjeg nastupa može pozdraviti s karijerom, a koliko je sve to loše izgledalo, uvjerite se sami na OVOM LINKU.