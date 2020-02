Chantel Jeffries i Karrueche Tran slavne su prijateljice koje iza sebe imaju brojne turbulentne odnose s poznatim i utjecajnim muškarcima.

Slavne prijateljice Chantel Jeffries i Karrueche Tran užarile su Miami svojim izdanjima u bikinijima.

Riječ je o DJ-ici, pjevačici, producentici i modelu te manekenki koja je poznata i po burnoj vezi s problematičnim reperom Chrisom Brownom.

Cure su, kao i mnogobrojna šoubizerska elita, prošlog vikenda tulumarile u Miamiju u sklopu sportskog spektakla Super Bowla, a uživale su i na plažama, na kojima su pokazale isklesana tijela te dokazale kako izgledaju odlično i bez fotošopa.

Podsjetimo, Chantel je proslavilo druženje s Justinom Bieberom, a nakon te kratke avanture osvajala je samo uspješne i poznate muškarce. "Ne zanimaju me muškarci bez statusa", jednom je poručila, a posljednji se u njezinu ljubavnu mrežu zapleo poznati DJ Diplo, s kojim je prošlog mjeseca razmjenjivala nježnosti na plaži.

S druge strane, 31-godišnju Karrueche proslavila je višegodišnja veza s Brownom koja je započela 2010. godine nakon njegova prekida s Rihannom, zbog koje je par jednom prilikom prekinuo.

No do konačnog prekida 2017. godine njihov je odnos imao puno turbulencija, kao npr. kada je 2015. godine otkriveno kako je reper dobio kćer s Niom Guzman nakon kratke avanture ili kada je Brown tvrdio da je gotov s njom jer mu se iza leđa viđala s kolegom Drakeom, iako je on nju navodno varao na svakom koraku, i to ne samo s majkom svoje kćeri.

U veljači 2017. godine Brown je dobio zabranu prilaska manekenki na 5 godina nakon njezinih tvrdnji kako ju je jednom prilikom udario u trbuh i gurnuo niz stube. S obzirom na to da je njegova velika ljubav s Rihannom završila nasilno, nitko nije posumnjao u njezine tvrdnje.

Kako god bilo, Tran je od 2017. godine u sretnoj i mirnoj vezi s bivšim nogometašem Victorom Cruzom.