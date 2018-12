Reperica Cardi B za kolegu Offseta udala se prije 15 mjeseci, a prije 5 su dobili kćerkicu.

Slavna reperica uvijek je brutalno iskrena.

Jedno od najpoznatijih imena ovog trenutka u glazbenom svijetu svakako je Cardi B, američka reperica koja je nekada bila striptizeta, no sreća joj se osmjehnula.

Danas zarađuje milijune dolara, a donedavno se činilo kako joj ruže cvjetaju i na privatnom planu. Naime, prije nešto više od godinu dana udala se za repera Offseta s kojim ima i 5-mjesečnu kćerkicu, a glasine o razvodu potvrdila je sama kratkim videom na Instagramu u kojem je objasnila kako su već neko vrijeme imali probleme koje nisu uspjeli riješiti te kako je među njima nestalo ljubavi.

No nije trebalo dugo da na površinu isplivaju poruke koje je slavni reper još u lipnju izmjenjivao s dvije žene dogovarajući seks u troje koje su navodno bile kap koja je prelila čašu. U to vrijeme, reperica je brojala dane do poroda.

U porukama koje su izašle u javnost reper dogovara seks sa ženom pod imenom Summer Bunni i repericom Cuban Doll, a na Instagramu ih je objavila treća žena te tagirala Cardi kako bi ih vidjela. Reper se ponudio i da im plati prijevoz zrakoplovom do Atlante kako bi proveo noć s njima, a one pristaju na to. Autentičnost poruka nije dokazana, no sada je ionako kasno, jer odluka o razvodu se neće promijeniti.

O svemu se oglasila i jedna od akterica seksa u troje, 20-godišnja Summer Bunni koja je otkrila kako je posramljena te "kako nije znala koliko je ozbiljan taj brak". "Nikada nisam imala namjeru razoriti sretan dom. Žao mi je što se ovo sve dogodilo, nadam se da će Cardi ovo moći preboljeti te se fokusirati samo na ljubav prema Offsetu", otkrila je u suzama u videu na društvenim mrežama nakon što su poruke obišle svijet.

"Nitko nije prekinuo ničiju vezu. Ostavite Summer na miru. To su stare vijesti koje ste tek sada saznali", napisala je reperica Cuban Doll. Cardi je pak otkrila kako se rastaju u prijateljskim odnosima te kako će ostati poslovni partneri. "Uvijek ću ga voljeti, jer je on otac mog djeteta", zaključila je reperica koja je poznata po tome da joj se nije pametno zamjeriti.