Lijepa Camila Morrone, djevojka Leonarda DiCaprija, pokazala je bujni dekolte.

Seksi Argentinka Camila Morrone glumica je i manekenka u usponu za koju javnost nije znala sve dok se nije spetljala s jednim od najvećih holivudskih frajera, Leonardom DiCaprijem. Ljepotica je oduvijek bila izložena svijetu slavnih i bogatih jer joj je nakon razvoda roditelja glumac Al Pacino postao očuh.

Ipak, unatoč brojnim poznanstvima i ljepoti te pokojoj naslovnici na časopisu, Camila se nije uspjela proslaviti sve dok nije svojim čarima zavela oskarovca i dugogodišnjeg zakletog neženju Leonarda DiCaprija.

Lijepo lice, bademaste oči i bujne grudi Camilini su atributi pod kojima bi mnogi pokleknuli, a sada je ljepotica uskočila u izazovnu haljinu i još jednom pokazala čime je to zavela Leonarda. U dugoj bijeloj haljini zvonolika kroja Camila se pojavila na jednoj ekskluzivnoj zabavi i privukla svu pažnju na sebe.

Grudi 22-godišnjakinje samo što nisu ispale iz dubokog proreza na haljini, no čini se da to Camili uopće nije smetalo. Cijelo se vrijeme smiješila od uha do uha.

Leonardo i Camila u vezi su od 2017. godine, no u javnosti se ne vole zajedno pojavljivati. Ipak, krajem prošle godine krenule su glasine kako je glumac konačno spreman skrasiti se, i to upravo uz mlađahnu djevojku.

"Razgovarali su o zarukama", izjavio je tada anonimni izvor koji je tome dodao kako je Leonardo čak spreman postati ocem.

Ovaj miljenik žena i dobitnik Oscara poznat je po izlaženju s brojnim manekenkama otkada je postao planetarno popularan zahvaljujući filmu "Titanic" iz 1997. godine, no do danas se nije oženio.

Hoće li ga baš bujna Camila uspjeti odvesti pred oltar?