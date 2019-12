Camila Morrone plijeni pažnju gdje god se pojavi, a svaki puta kad ju vidimo sve je ljepša i ljepša.

Seksi Argentinka Camila Morrone glumica je i manekenka u usponu za koju javnost nije znala sve dok se nije spetljala s jednim od najvećih holivudskih frajera, Leonardom DiCaprijem. Ljepotica je oduvijek bila izložena svijetu slavnih i bogatih jer joj je nakon razvoda roditelja glumac Al Pacino postao očuh.

Ipak, unatoč brojnim poznanstvima i ljepoti te pokojoj naslovnici na časopisu, Camila se nije uspjela proslaviti sve dok nije svojim čarima zavela oskarovca i dugogodišnjeg zakletog neženju Leonarda DiCaprija.

Lijepo lice, bademaste oči i bujne grudi Camilini su atributi pod kojima bi mnogi pokleknuli, a sada je ljepotica uskočila u izazovnu haljinu i još jednom pokazala čime je to zavela Leonarda. U dugoj zlatnoj haljini zvonolika kroja Camila se pojavila na filmskom festivalu u Marakešu gdje je zasjala dosad neviđenim sjajem.

Prekrasna 22-godišnjakinja ponosi se svojim bujnim grudima pa ih je i ovog puta istakla u prvi plan. Duboki dekolte privlačio je poglede, a zlatna tkanina haljine savršeno se slagala s tamnom puti ove latino ljepotice.

Leonardo i Camila u vezi su od 2017. godine, no u javnosti se ne vole zajedno pojavljivati. Ipak, krajem prošle godine krenule su glasine kako je glumac konačno spreman skrasiti se, i to upravo uz mlađahnu djevojku. Ako se ta predviđanja ostvare, to nas neće iznenaditi - tko bi odolio Camilinoj ljepoti?