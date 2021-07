Camila Cabello snimila je video u svom automobilu i pokazala svoj trbuh u sportskom grudnjaku te istaknula da je zahvalna na svom tijelu i da je stvarna žena.

Camila Cabello (24) jedna je od slavnih žena koje progovaraju o pozitivnom pogledu na tijelo i samouvjereno pokazuje svoje obline, a njezin najnoviji video na tu temu izazvao je oduševljenje.

"Volim svoje tijelo", napisala je pjevačica uz snimku iz auta koju je podijelila na TikToku.

"Trčala sam u parku i bavila se svojim poslom trudeći se biti u formi, trudeći se biti zdrava. I nosila sam top koji pokazuje moj trbuh i nisam ga uvlačila. Jer trčala sam i postojala kao normalna osoba koja ne uvlači trbuh cijelo vrijeme. I pomislila sam 'kvragu'. No onda sam podsjetila samu sebe na to da je ratovanje sa svojim tijelom tako zastarjelo", istaknula je Camila.

"Zahvalna sam na ovom tijelu koje mi dopušta da radim što trebam. Mi smo stvarne žene s oblinama, celulitom, strijama i masti. I moramo to imati, dušo", dodala je pjevačica.

Cabello je u videu zapjevala i pjesmu pokojne soul-dive Arethe Franklin "Giving Him Something He Can Feel" ("Daj mu nešto što može osjetiti").

"Da, Camila, lijepa si", "Predivna si, kraljice", "Kakav uzor", "Tako mi se sviđa ovaj video! Budimo zahvalni za svoja tijela", "Tako sam ponosna na tebe", "Hvala što si ovo podijelila", "Ne znaš koliko mi je ovo trebalo", "Činjenica je da normalna tijela kao naša privlače dečke kao što je Shawn Mendes. Pobjeda", "Tako si draga i lijepa", komentirali su njezini pratitelji.

Inače, pjevačicu, koja je poznata po seksi spotovima, paparazzi su nedavno snimili dok se šetala po parku sa svojom majkom Sinuhom Estrabao. Camila je nosila sportski komplet, tajice i grudnjak koji su isticali koji kilogram više nego prije karantene, a kosu je imala svezanu u rep.

Cabello je izgledala opušteno i bilo je vidljivo da nije opterećena manjim nesavršenostima kao većina njezinih kolegica, zbog čega je odličan primjer za mlade žene. Svojom odjevnom kombinacijom potaknula je i nova nagađanja o trudnoći.

Camila i Shawn Mendes (22) započeli su vezu, kako pišu strani mediji, početkom 2019., a svojedobno je i pjevač rekao koliko mu je drago što njegova djevojka pozitivno govori o svom tijelu i oblinama.

"Ona je tako snažna, jasna i samopouzdana u vezi sa svojim tijelom i tako artikulirana i empatična kada je riječ o ostalim ljudima, te je promijenila i moju perspektivu", ispričao je Shawn.