Pjevačica Camila Cabello zablistala je u mikro haljinici koja je otkrila njezine vitke noge.

Pjevačica Camila Cabelloposljednjih je mjeseci punila članke tabloida svojom ljubavnom vezom s miljenikom tinejdžerica, Shawnom Mendesom, no sada je pronašla nov način kako da pozornost skrene samo na sebe i svoje čari.

Latino ljepotica tako se pojavila na L`Oreal Paris Women of Worth Awards dodjeli koja se održala u New Yorku, a za svečanu je priliku odabrala cvjetnu haljinu neobična kroja koja je više otkrila no što je prikrila. Naime, raskošna haljina sa dugim šlepom sve je iznenadila zato što u gornjem dijelu izgleda posve čedno i uobičajeno, dok je njezin donji dio toliko kratak da je gotovo otkrivala pogled na gaćice pjevačice.

Mikro haljinica tako je naglasila Camilin seksepil i duge noge, a mnogi su se zapitali kako se ljepotica uopće kretala i sjedila u tako kratkoj haljini. Iako ne znamo odgovor na to pitanje, moramo priznati da latino diva mlađe generacije izgleda zanosno, pa nije ni toliko važno ako haljina nije bila praktična - bitno da joj je satajala kao salivena.