Shawn Mendes i Camila Cabello godinama su bili prijatelji, a onda je navodno planula ljubav.

Popularni pjevači godinama su bili bliski prijatelji, a onda su izbacili zajednički singl te prestali skrivati da su više od toga.

Shawn Mendes i Camila Cabello trenutno su vruća roba u glazbenom svijetu. Prije nekoliko tjedana glazbenici su udružili snage te stvorili veliki hit "Senorita", a ubrzo je krenula priča o tome kako se par zaljubio.

Zanimljivo, njih dvoje godinama su bili dobri prijatelji te se među njima nije ništa događalo, a onda odjednom u vrijeme plasiranja singla kreće priča o ljubavi. Par se doslovno ne odvaja jedno od drugoga, a s vremenom su počeli izmjenjivati nježnosti i pred paparazzima.

No ni to nije prošlo bez komentara javnosti koja se izruguje načinu na koji se navodni par ljubi, a sve je došlo i do glavnih aktera.

"Povrijedili ste naše osjećaje kad ste rekli da se čudno ljubimo, kao ribe. Sad ćemo vam pokazati kako se zapravo ljubimo", započeli su Camila i Shawn snimku na kojoj su se namjerno počeli čudno ljubiti, a snimka je izazvala oduševljenje njihovih obožavatelja. Ipak, moramo priznati kako je tih nekoliko sekundi bilo i jako čudno za gledati.

Još jedna zanimljivost, ova je snimka puštena na dan kad je mlada Kubanka objavila spot za svoju novu pjesmu "Liar" kojom najavljuje novi, drugi po redu solo album.

Čini se kako duo ima dobre marketinške timove iza sebe...