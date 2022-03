Camila Cabello gostovala je u emisiji BBC-ja te je slučajno pokazala i više nego što je planirala zbog košulje koju nije dobro zakopčala.

Pjevačica Camila Cabello je prije nekoliko dana imala nezgodicu zbog koje je iznenadila ne samo voditelje, nego i publiku BBC-ja. Uključila se uživo iz svojeg doma putem videolinka u emisiju "The One Show" kako bi promovirala svoj novi singl, no nije sve išlo po planu.

U jednom trenutku je ustala kako bi voditeljima pokazala svoje plesne pokrete, a pokazala je malo i previše. Košulja u kojoj se pojavila bila je zakopčana samo na jedan gumb, a Camilla je svima slučajno pokazala grudi. "Ups, upravo sam se skinula", rekla je te nastavila sa svojim plesom, tijekom kojeg se i zakopčala.

Fotke možete pogledati OVDJE.

"Obožavam emisije uživo", "Mislio sam da je ovo obiteljska emisija", "Grudi u punom sjaju", samo su neki od komentara koji su nakon emisije preplavili Twitter.

Slavna slatkica kasnije je objasnila da ju je stilist ranije pitao želi li navlake za bradavice, ali da mu je ona rekla da joj nisu potrebne, pa je ispalo ovako kako je ispalo, a dodala je i da bi najradije vratila vrijeme te ispravila ovo što joj se dogodilo.

Camila je inače prije nekoliko mjeseci prekinula dugu vezu s kolegom Shawnom Mendesom, no par je ostao u dobrim odnosima. Posljednje dvije godine bili su nerazdvojni, a nije tajna kako je Shawn Camili nerijetko bio najveća podrška u životu.

Iako su se fanovi na prvu ljutili na njega te su povukli priču da je on kriv za njihov prekid, njihovi zajednički prijatelji medijima su ispričali kako je strast između poznatih pjevača jednostavno s vremenom splasnula te su odlučili kako je najbolje da se raziđu. Prekid je, kažu, došao prirodno, a obećali su si da će uvijek biti tu jedno za drugoga.

