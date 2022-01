Camila Cabello, Noah Cyrus i Ariel Winter samo su neke od najvećih zvijezda današnjice koje ponosno ističu svoje obline.

Dok društvene mreže i naslovnice časopisa uglavnom vrve besprijekornim prikazima ženskih i muških tijela, sve je više zvijezda koje žele ukazati da nije potrebno biti savršen i koje bez problema pokazuju svoje obline.

Među njima je svakako pjevačica Camila Cabello, koja se tijekom prošle godine susretala s brojnim kritikama na račun izgleda, ali i pokazala da je ponosna na svoje tijelo, baš kao i njezina kolegica Noah Cyrus, koja se na plažama ne skida iz tangica, manekenka Julia Fox ili pak glumica Ariel Winter. Na tom se popisu nalaze i njihovi slavni muški kolege koji se ne zamaraju viškom kilograma koje su tijekom godina prikupili, kao što su glumci Leonardo DiCaprio, Gerard Butler ili Adam Sandler.

"Trčala sam u parku i bavila se svojim poslom trudeći se biti u formi, trudeći se biti zdrava. I nosila sam top koji pokazuje moj trbuh i nisam ga uvlačila. Jer trčala sam i postojala kao normalna osoba koja ne uvlači trbuh cijelo vrijeme. I pomislila sam 'kvragu'. No onda sam podsjetila samu sebe na to da je ratovanje sa svojim tijelom tako zastarjelo. Zahvalna sam na ovom tijelu koje mi dopušta da radim što trebam. Mi smo stvarne žene s oblinama, celulitom, strijama i masti. I moramo to imati, dušo", izjavila je Camila u videu koji je objavila na svom TikToku te tako postala odličan primjer mladim ženama koje pokušavaju ispuniti neke nestvarne standarde ljepote.

A na što je to točno Camila ponosna, baš kao i njezine slavne kolegice i kolege, pogledajte u našoj galeriji.

