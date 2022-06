Calvin Harris i Vick Hope snimljeni su zajedno na Ibizi gdje ga je ona u tajnosti posjetila prije nekoliko mjeseci.

Jedan od najpoznatijih svjetskih DJ-a Calvin Harris trenutačno boravi na Ibizi gdje je prije nekoliko mjeseci kupio imanje, a društvo mu pravi njegova nova djevojka Vick Hope, koja se na plaži punoj ljudi malo opustila.

Golupčići su uživali uz more i razmjenjivali nježnosti i poljupce, a Vick se u jednom trenutku odlučila skinuti u toples, a za znatiželjne poglede ostalih kupača nije nimalo marila.

Glasine o njihovoj vezi krenule su nakon što je 32-godišnja Vick prije nekoliko mjeseci posjetila godinu dana starijeg Calvina na njegovoj farmi na Ibizi. Prema pisanju stranih medija ljepotica je slavnog DJ-a odbila kada je imala 19 godina i on nije bio toliko popularan, i to zato što nije bila impresionirana njegovim izgledom.

Čini se da se nakon desetak godina ipak predomislila pa golupčići uživaju u novoj ljubavi i više se ne skrivaju. Iako vezu zasad službeno nisu komentirali, njihove najnovije fotografije i više su nego dovoljno dobra potvrda.

Calvin je prije nekoliko mjeseci navodno odlučio napraviti potpuni zaokret u svom životu i karijeri i to kako bi postao farmer nakon što je kupio farmu od 138 hektara.

Prema pisanju magazina The Suna 38-godišnji Calvin odlučio se maknuti od života pod reflektorima i odabrati onaj mirniji način i to nakon što je prodao svoje dvije vile po cijeni od nekoliko milijuna funti u Los Angelesu 2020. godine. Imanje koje je kupio je zapravo najveća organska farma na Ibizi koja proizvodi sve, od povrća i jaja do vina i takozvanih proizvoda od farme do stola, a nudi i mogućnost organiziranja raznih događaja pa čak i vjenčanja.

