Calvin Harris odlučio je voditi potpuno drugačiji način život nego dosad pa je postao farmer na imanju na Ibizi.

Jedan od najpoznatijih DJ-eva današnjice Calvin Harris, pravim imenom Adam Wiles, navodno je odlučio napraviti potpuni zaokret u svom životu i karijeri i to kako bi postao farmer nakon što je kupio farmu od 138 hektara na Ibizi.

Prema pisanju magazina The Suna 38-godišnji Calvin odlučio se maknuti od života pod reflektorima i odabrati onaj mirniji način i to nakon što je prodao svoje dvije vile po cijeni od nekoliko milijuna funti u Los Angelesu 2020. godine.

Njegovi se hitovi i dalje emitiraju diljem svijeta i nalaze se pri vrhu glazbenih top ljestvica, no Calvin sada uživa na svojoj farmi Terra Masia, gdje se ne boji zaprljati ruke, navodi The Sun.

Imanje koje je kupio je zapravo najveća organska farma na Ibizi koja proizvodi sve, od povrća i jaja do vina i takozvanih proizvoda od farme do stola, a nudi i mogućnost organiziranja raznih događaja pa čak i vjenčanja.

"Calvin je zaposlio stručni tim koji uključuje poljoprivrednike i kuhare. No, to ga nije spriječilo da se i sam uključi u poslove i redovito prlja ruke, pomažući u sadnji i svemu ostalom što podrazumijeva vođenje farme. Stvarno je strastven oko svega toga", izjavio je za The Sun njemu blizak izvor.

Vijest da je švedski DJ prodao svoju kuću u Hollywooodu objavljena je u veljači 2020. godine, a u sklopu koje se nalazio beskonačni bazen, kućno kinom i barom. On u njoj nije živio pet godina i umjesto toga ju je koristio kao skupu nekretninu za iznajmljivanje.

Calvin je trenutačno sretan i u ljubavi, u vezi je s manekenkom Aarikom Wolf i to od 2015. godine, a da su zajedno potvređno je nakon što je njihov prijatelj na Instagramu objavio fotorgafiju kako se ljube u privatnom avionu nakon glazbenog festivala iHeartRadio u Las Vegasu.

Pretpostavlja se da je Calvin upoznao lijepu manekenku nakon što je dobila ulogu u njegovom videu za singl "Blame".

