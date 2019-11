Caitlyn Jenner više ne uživa medijski interes kakav je imala dok je bila Bruce Jenner i suprug slavne Kris Jenner.

70-godišnji Olimpijac Bruce Jenner postao je Caitlyn Jenner 2015. godine.

Iako se o tome dugo šuškalo, bivši suprug Kris Jenner, otac sestara Kendall i Kylie Jenner te očuh Kardashianki, tek je tada priznao kako već dugi niz godina želi biti žena.

Brak sa Kris se raspao neposredno prije toga, a Caitlyn više nema tako blizak odnos sa svojom djecom kao što je imala dok je bila muškarac. Ipak, stvari nisu niti tako grozne kako se neko vrijeme pisalo da su joj baš svi okrenuli leđa. Također, Caitlyn je ubrzo i pronašla ljubav u 46 godina mlađoj Sophiji Hutchins, koja je također prošla proces promjene spola.

"Imam puno djece, ali zbog očitih okolnosti održavanje bliskih odnosa s njima vrlo je teško. Svi imaju svoje živote i nastavili su ih voditi bez brige o meni. Svi smo mi ljudska bića koja su kratko na ovom planetu. Dođemo, odemo, a na kraju se samo nadamo da će naša obitelj biti prisutna", ispričala je u jednom intervjuu Caitlyn.

Iako za nju i dan danas postoji medijski interes, činjenica jest kako on nije niti približno onakav kakav je bio dok je bila u braku s "mozgom obitelji Kardashian".

Caitlyn je neko vrijeme imala i vlastiti reality show, no nije dugo potrajao, jer je interes publike slabio iz epizode u epizodu. Ni njezini intini intervjui više nisu senzacija.

A kako se ipak treba nešto zaraditi, Caitlyn se uputila u Australiju u sklopu popularnog showa "I’m A Celebrity... Get Me Out of Here", a već nakon prve noći provedene u džungli u suzama je priznala kako se pita je li ispravno odlučila dolaskom u spomenuti show za koji je navodno dobila nešto više od 4 milijuna kuna.

Interes javnosti izazvalo je i njezino pojavljivanje u crnom bikiniju, a njezine prijateljice tvrde kako se Caitlyn zasitila Amerike u kojoj ju stalno osuđuju, ali da je i daleku Australiju i show odabrala kako bi je obitelj više poštovala.

Koliko će izdržati, tek nam ostaje vidjeti...