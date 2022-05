Bruce Dickinson, pjevač Iron Maidena, uhvaćen je ispred hotela Esplanade gdje je u ležernoj kombinaciji čekao taksi.

Članovi legendarne grupe Iron Maiden donedavno su boravili u Splitu gdje su se pripremali za nadolazeću svjetsku turneju "Legacy of the Beast".

Prvi koncert na turneji koju su prije dvije godine morali prekinuti zbog pandemije koronavirusa, održat će 22. svibnja u Zagrebu.

A Bruce Dickinson, frontmen benda, dva dana prije koncerta snimljen je ispred hotela Esplanade gdje je ležerno odjeven čekao taksi. Nosio je zelenu majicu kratkh rukava, bijele kratke hlače i crvene tenisice, a rado je pozirao fotografu koji ga je ugledao.

Njihova svjetska turneja "Legacy Of The Beast World Tour 2022" potrajat će sve do 27. listopada ove godine.

