Članovi Iron Maidena snimljeni su u Splitu gdje se pripremaju za turneju "Legacy of the Beast".

Članovi legendarne grupe Iron Maiden posljednjih tjedan dana borave u Splitu gdje se pripremaju za nadolazeću Svjetsku turneju "Legacy of the Beast", prvi koncert na turneji koju su prije dvije godine morali prekinuti zbog pandemije koronavirusa, održat će 22. svibnja u Zagrebu.

Bruce Dickinson i ostali članovi benda snimljeni su za vrijeme pauze u dvorani Lora u kojoj teku pripreme, a okrijepili su se uz šalice kave i voće.

Njihov dolazak u Lijepu Našu odvio se u tajnosti, dolazak nije bio evidentiran, a prema pisanju Dalmacija Newsa bili su sjajno raspoloženi i opušteni i u hotel u kojem će boraviti sljedećih nekoliko tjedana otputili su se osobnim vozilima.

Fotografije njihova dolaska pogledajte OVDJE.

Maideni su odabrali Split kao lokaciju na kojoj će se pripremati za nadolazeću svjetsku turneju, a u grad je dostavljena i sva potrebna oprema, piše Dalmacija News.

Iron Maiden su na Poljudu nastupali 2008. godine, 2016. godine svirali su u Spaladium Areni, a njihova svjetska turneja "Legacy Of The Beast World Tour 2022" počinje 22. svibnja u zagrebačkoj Areni i potrajat će sve do 27. listopada ove godine.

Turneja je inače bila zakazana za 2021. godinu, ali je zbog pandemije bila odgođena kao i brojne druge.

