Mladen Grdović u utorak je priveden na Prekršajni sud zbog nasilja u obitelji.

Grdović je navodno u Ulici Matije Gupca u Zadru prvo verbalno, a zatim i fizički napao svoju suprugu Brankicu, a onda se i neprimjereno ponašao prema prijateljici s kojom je bila.

Svi već dobro znamo da bi Mladen osim nadimka ''kralja bevande'' mogao nositi i titulu ''kralja skandala'' jer teško se i prisjetiti svega što je ovaj pjevač napravio u svojoj karijeri a da nije vezano za pjevanje.

Vozačke sposobnosti njegova su posebna disciplina, a prekršajnih prijava prikupio je toliko da ih je i opjevao u pjesmi ''Crveni Ferrari''. Policija ga je više puta uhvatila pijana za volanom, a manje od dva promila alkohola u krvi nikad nije imao. Više je puta bio rekorder tijekom policijskih akcija pa je tako jednom napuhao 2,3 promila, a jednom čak 2,45.

No nije to vrhunac njegova pijanstva za volanom. Prije trinaest godina vozio je skupocjeni Ferrari, imao je 2,7 promila, sletio je s ceste, zabio se u rasvjetni stup i ozlijedio kralježak. Tada je kazao kako je popio dvije-tri bevande te kako je, za razliku od njega, Michael Schumacher razbio desetke Ferrarija. Naravno ni to nije vrhunac vozačke karijere, jer uhvaćen je on i s 3,8 promila u krvi, a tada je dobio kaznu od 5000 kuna te mu je oduzeta vozačka dozvola.

Imao je on i aferu s Jaguarom, kada se vozio po terasi jednog zadarskog kafića te rušio sve pred sobom.

No kakav bi to kralj skandala bio a da nije razbio i jedan Mercedes. Naime, buntovni Grdović 2013. godine prešao je na suprotnu stranu ceste, udario u zid te slupao auto.

Automobilske nesreće ne daju se prebrojiti, no ni ove druge nisu ništa manje učestale.

Još 2009. osuđen je na osam dana zatvora uz rok kušnje od godinu dana, a sve zbog vikanja i prijetnji supruzi Brankici i bratu Paolu.

Išao je nakon toga i na odvikavanje od alkohola, a samo godinu dana od vikanja i prijetnji opet je priveden zbog obiteljskog nasilja, no ovaj put na 12 dana zatvora. Slične prijave imao je i ranije, a često su tu bile i one za narušavanje reda i mira.

U kolovozu 2014. godine pijan se potukao na utakmici Hajduka na Poljudu s navijačem ukrajinskog kluba Dnjipar. Trijeznio se nakon toga cijelu noć u policijskoj postaji u Splitu, a kasnije je odveden na Prekršajni sud. Nakon toga je platio kaznu od 1600 kuna te mu je zabranjeno godinu dana posjećivati utakmice na Poljudu.

I prije nešto više od godinu dana uhićen je zbog obiteljskog nasilja. Tada ga je sama Brankica prijavila za lakše ozljede.

Teško je sve prebrojiti, no Mladen Grdović trebao bi poraditi na svojem ponašanju, a kazne bi očito trebale biti veće jer ove nisu dovoljne da bi se netko promijenio.

