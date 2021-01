Franka Batelić, Nina Badrić, Severina, Jole, Nataša Janjić i Indira Levak samo su neke od zvijezda koje su s obožavateljima podijelile želje za Novu godinu.

Brojne domaće zvijezde Novu godinu su dočekale u potpuno drugačijem okruženju od onoga na koji su navikle, a s obožavateljima su podijelile svoje želje za 2021. godinu. Zbog pandemije koronavirusa otkazani su svi koncerti pa tako i oni novogodišnji, a zvijezde su na društvenim mrežama otkrile svoje želje.

"I zadnje popodne 2020. je tu... A ja i dalje ne nalazim prave riječi za osvrnuti se na nju. Ali možda je to i OK. Već smo sve doživjeli, rekli, osjetili. Untoč svemu, ja ću je pamtiti po jednom malom smotuljku sreće koji je stigao početkom siječnja i biti joj zahvalna, jer me upoznala s ulogom života-ulogom mame. Biti ću kratka. Zakoračimo hrabro u Novu godinu, zajedno, jači, sa svim naučenim lekcijama iz predhodne. Želim vam mirniju, sretniju, rasplesaniju 2021. punu ljubavi. Voli vas F.", napisala je Franka Batelić na Instagramu.

"Smijeh, optimizam koji nas ne smije napustiti.. mi ćemo tako u Novu, a vi s nama! Nazdravite u ponoć, nemojte si to uskratiti jer treba nam nada da će 2021. biti bolja. Zato ju lijepo dočekajte!", na svom je profilu napisala Indira Levak. Osvrt na 2020. i želje za novu uputila je i Severina.

"Ovu strašnu godinu ostavljamo iza nas. Ipak, lekcija koju nas je naučila jest da ima puno dobra u ljudima i da triba virovati u ljude. A dobri ljudi ne poznaju granice kada triba pomoć. Oni su mali, običan svit, skromni, pošteni i radišni, jer su navikli da jedino tako mogu proživjeti život. Takva je i moja mater Ane, slavljenica. Za sve te dobre ljude i moju Ane, koja 01.01. slavi rođendan, večeras odmorimo bar na trenutak od prokletstva 2020., ispratimo ju i dočekajmo novu, puni nade u nju, ali i nas", napisala je.

"Svako dobro vam želim u godini koja je upravo započela. Zdravlja, ljubavi, empatije prema bližnjem i Božjeg blagoslova. Voli vas vaš Jole", napisao je Joško Čagalj Jole uz fotografiju svoje obitelji. Glumac Slavko Sobin otkrio je kako je dočekao Novu godinu.

"Ma najljepši doček ikad. Kad shvatiš da ti je sve šta trebaš u tih par metara kvadratnih. Želim vam svu sreću u vaših par kvadrata. I još jednom naklon ekipi koja trenutno rješava tuđe kvadrate. Sve će bit ok. Sretna 2021.", napisao je.

"Stara...Bila si mi nemilosrdna teska okrutna. Unatoč svemu bila si mi najveca uciteljica. Pokazala si mi koliko je Bog jak u meni i koliko radosti može biti u križu zivota. Hvala ti što si me odmorila od svega poznatog. Što si me bacila u naručje svega nepoznatog. Hvala ti što si me naučila poštovati svaki tren zivota. Što sam zaplakala samo ganuta dobrotom. Ni ti niti ijedna druga godina neće mi oduzeti osmijeh. Dočekala sam te s osmijehom, a tako cu te i ispratiti. NE MOŽEŠ MI NIŠTA...SMIJEM SE! Najdraži moji...neka vas uvijek prati Božji mir zdravlje i puno smijeha. Sretnija 2021", stoji u objavi pjevačice Nine Badrić.

"I tako... Vratili smo se na tvorničke postavke. Sretni samo da postojimo živi i zdravi. I da imamo nekog kraj sebe koga možemo čvrsto držati za ruku. Odnijela je toliko dragih ljudi, donijela nam toliko puno promjena, suza i straha, bila je preteška za sve, ali meni je donijela i ono najmilije na svijetu- moju Kaju. Naučila je Tonija prvim rečenicama i mnogobrojim sitnicama iznova vraćala osmijeh na lice. Između ostalog, uspjeli smo pronaći i milijun novih načina kako ostati povezan s voljenima u vremenima koja nas razdvajaju. Sretna vam 2021a! Neka nam donese mir, utjehu, one male obične stvari koje su nekad bile život i ostvari sve naše nježne nade", poručila je glumica Nataša Janjić.