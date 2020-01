Jelani Maraj, brat reperice Nicki Minaj, još 2015. godine optužen je za silovanje 11-godišnje pokćerke, no tvrdi da nije kriv i da je sve zli plan njezine majke.

Jelani Maraj, brat poznate reperice Nicki Minaj, osuđen je na 25 godina zatvora zbog silovanja maloljetnice.

Maraj je proglašen krivim za "seksualno zlostavljanje i ugrožavanje dobrobiti djeteta" na sudu u New Yorku, a žrtva je bila njegova tada 11-godišnja pokćerka.

Gnjusni zločini događali su se dok je njezina majka bila na poslu, a Maraj je uhićen i osuđen još 2015. godine. Danas 14-godišnja djevojčica tada je svjedočila na sudu te detaljno opisala seksualne napade koji bi se događali četiri puta tjedno, a ponekad i po dva puta dnevno.

"Nisam mislila da ću doživjeti dan bez napadaja panike. Osjećala sam se kao da nemam glas i otad sam imala suicidalne misli", iskreno je priznala na sudu, no Maraj je na suđenju 2017. godine odlučno opovrgnuo takve tvrdnje, ističući kako majka djevojčice ima plan izvući milijune dolara od njegove svjetski poznate sestre. Ipak, priznao je kako ima problema s alkoholom.

Nicki je bila na popisu svjedoka, no nikada nije svjedočila. Ipak, 2016. godine poslala je pismo sudu u kojem je tražila manju kaznu za brata tvrdeći kako je on "najstrpljivija, najnježnija, najiskrenija i najnesebičnija osoba koju poznaje".

Žrtva je svjedočila da je zlostavljanje započelo u travnju 2015. godine te je trajalo do studenog iste godine. Istaknula je i kako bi dobivala udarce kada je odbijala ispuniti njegove zahtjeve.

"Otišla sam k njemu da mu kažem dobro jutro. Zagrlila sam ga. Otišla sam leći pokraj njega kao i obično. Kad sam to učinila, rekao mi je da zatvorim vrata i da skinem hlače. Tada mi je rekao da dođem s njim pod pokrivač te me počeo maziti... Seksali bismo se u njegovoj spavaćoj sobi, u mojoj spavaćoj sobi, u podrumu", izjavila je u nastavku žrtva, dok je on istovremeno tražio milost suda.

Žrtvin mlađi brat svjedočio je na suđenju da je bio svjedok jednog napada kad mu je bilo samo 8 godina, dok je žrtva istaknula i kako se bojala išta reći majci, jer joj je Jelani prijetio kako će ju poslati daleko kako ne bi bila u mogućnosti biti sa svojom djecom.

Zanimljivo, Nicki se 2019. godine udala za osuđenog seksualnog prijestupnika Kennetha Pettyja koji je odležao kaznu 1995. godina nakon silovanja tada 16-godišnjakinje u Queensu. U zatvoru je proveo 4 godine te je upisan u registar silovatelja, a to je bio tek početak njegovih problema sa zakonom. Odležao je i 7 godina zbog pucnjave, odnosno pokušaja ubojstva, a u njegovom dosjeu su i brojne tučnjave te prijetnje.