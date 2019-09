Otkad se Brad Pitt razveo od Angeline Jolie, za njegovu su se pažnju počele otimati brojne žene.

Prve glasine o ovom paru javile su se još prošle godine.

Otkad se 55-godišnji glumac Brad Pitt razveo od kolegice Angeline Jolie s kojom ima šestero djece, za njegovu su se pažnju počele otimati brojne žene. S brojnim ga se ženama i spajalo, no nije postajao niti jedan dokaz za takve tvrdnje.

Jedna od žena s kojom se zvijezdu filma "Once Upon A Time in Hollywood" povezuju još od 2018. godine jest duhovna iscjeliteljica te dizajnerica nakita Sat Hari Khalsa.

A upravo je ona bila na after-partyju premijere njegovog novog filma "Ad Astra", i iako duo nije zabavu napustio zajedno, čitavo vrijeme nisu skidali velike osmijehe s lica.

Podsjetimo, prva šuškanja o paru javila su se 2 godine od Bradovog razvoda od jedne od najljepših žena svijeta i to na jednoj dobrotvornoj zabavi u listopadu 2018. godine.

Tamo su uhvaćeni u prisnom razgovoru te nježnim pogledima, no bilo je i očevidaca koji tvrde kako je par izgledao blisko, ali ne kao da se viđaju, već kao da su jako dobri prijatelji.

Tko zna, možda je Brad u njoj pronašao nekoga tko mu je pomogao oko problema s kojima se suočavao i prije razvoda, kao što je npr. alkoholizam o kojem otvoreno priča.

Razdoblje nakon razvoda bilo je još gore, kada ga je bivša supruga optužila za zlostavljanje, a navodno se i svim silama trudila okrenuti djecu protiv njega, što joj je djelomično uspjelo.

U kome je Brad našao utjehu i radi li se uopće o novoj ljubavi, ostaje nam pričekati pa saznati.