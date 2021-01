Brad Pitt pokazao je brojne tetovaže kojima je ukrasio tijelo, a koje inače nemamo baš priliku često vidjeti i izazvao val oduševljenja kod svojih obožavateljica.

Jedan od najpoželjnijih muškaraca današnjice, 57-godišnji glumac Brad Pitt trenutačno se nalazi na odmoru i to na otočju Turks i Caicos, gdje je uhvaćen u izdanju u kakvom ga nemamo priliku često viđati, osim tu i tamo u nekim filmskim izdanjima.

Naime, paprazzi su uočili Brada i njegova prijatelja i glazbenika Fleu iz Red Hot Chilli Peppersa, baš kada su se otputili zajedno na ronjenje, a ono što je svima najzanimiljivije je glumčevo razgolićeno i tetovažama prekriveno tijelo koje inače ne pokazuje u javnosti.

Tako se jasno vidio crtež tornada na boku, ali i neke koje ranije nismo vidjeli. Nije poznato koliko ih ukupno ima, ali poznato je da na podlaktici ima ispisan natpis “Absurdities de l’ existence", na donjem dijelu leža stoji natpis na sanskritu, i crtež koji je jednom prilikom napravila njegova bivša supruga Angelina Jolie.

Na ruku je tetovirao i lik Ötzija iliti Ledenog čovjeka, na trbuhu ima Angelinin datum rođenja, na desnoj ruci inicijale njezina imena i imena njihove djece AMPZSKV, na ruci ima stihove "There exists a field, beyond all notions of right and wrong. I will meet you there", tetovažu motora te čovjeka s vlastitom sjenom.

Zahvaljujući ovakvom izdanju Bradov broj obožavateljica može samo rasti, a mnoge su zaključile da bi se takav češće trebao pojavljivati u javnosti.