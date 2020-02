Iako mnogima nije jasno što ona radi na 92. dodjeli Oscara, starleta Blac Chyna pokušala je pokoriti crvenim tepihom golišavom kreacijom.

Victoria's Secret manekenka Lily Aldridge i starleta Blac Chyna uranile su na dodjelu Oscara 2020. godine.

No tako je to svake godine: prvo dolaze manje poznate zvijezde i zvjezdice, dok one glavne dolaze neposredno prije same dodjele i tada nastaje potpuni kaos.

A među prvim zvijezdama na ovogodišnjem crvenom tepihu pojavile su se Lily, koja barem iza sebe ima uspješnu manekensku karijeru i Blac Chyna koja se proslavila vezama s uspješnijim muškarcima, golotinjom i skandalima.

Podsjetimo, starleta se proslavila vezom s reperom Tygom s kojima ima sina, a nakon prekida upecala je Roba Kardashiana s kojim se zaručila nakon svega 6 tjedana veze te ubrzo zatrudnjela s kćerkicom Dream.

Obzirom da je njoj Robova polusestra Kylie Jenner navodno preotela Tygu, od početka se šuškalo kako je dotična zavela Roba samo kako bi se osvetila Kylie i njezinoj obitelji s kojom se često javno svađala te ih vrijeđala na svakom koraku.

Osim toga, njezina najbolja prijateljica je Amber Rose, bivša djevojka repera Kanyea Westa, sadašnjeg supruga Kim Kardashian, pa je to prepucavanje išlo sa svih strana.

Ipak, nakon što su se novine prestale baviti njezinim nimalo lijepim prekidom s Robom, pomalo su zaboravili i na Chynu koja je otad zavela još nekolicinu repera. A sad se pokušala vratiti u središte pozornosti dolaskom na Oscare, iako mnogima nije jasno što radi tamo, a kreacija u kojoj se pojavila bila je, kao i uvijek, vrlo upitna.

