Dok njegova bivša zaručnica Jennifer Lopez s Benom Affleckom razgledava kuće, Alex Rodriguez (45) zabavlja se s društvom na luksuznoj jahti.

Umirovljeni igrač bejzbola snimljen je kod Saint-Tropeza, francuskog grada koji je omiljeno mjesto za odmor bogatih i slavnih. Bilo je vidljivo da se Alex odlično zabavlja plivajući i spuštajući se se u vodu po velikom gumenom toboganu.

U crnim kupaćim hlačicama je pokazao i svoje istrenirano tijelo, a u njegovu društvu bile su i zanosne pripadnice nježnijeg spola u bikinijima koje su okidale selfieje s njim i često ga fotografirale.

Rodriguez se svojim ljetovanjem pohvalio i na Instagramu te otkrio da na ogromnoj, luksuznoj jahti obilazi Europu. "Neka fešta počne", napisao je uz fotografiju.

Inače, Alex i Jennifer raskinuli su svoje zaruke krajem travnja, a i ranije se šuškalo o njihovu prekidu. Prema pisanjima američkih medija, umirovljeni bejzbolaš neugodno se iznenadio kada je vidio prve fotografije Lopez s Affleckom u svibnju jer se nadao da među njima nije gotovo i da će mu dati novu šansu.

Rodriguez je nedavno objavljivao na Instagramu storyju fotografije s bivšom suprugom Cynthijom Scurtis i otkrio da se druže u teretani. Šuškalo se da to radi kako bi učinio Lopez ljubomornom, no ona baš za to i ne mari.