Meghan Markle našla se na udaru novih optužbi bivših zaposlenika i suradnika koji su je prozvali narcisoidnom sociopatkinjom.

Odlomci iz najnovije knjige autorice Valentine Low "Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown", a koje je objavio magazin Times, otkrivaju dosad nepoznate detalje iz članova kraljevske obitelji, a najzanimljiviji su oni o Meghan Markle.

Naime, Low u svojoj knjizi tvrdi da je vojvotkinja od Sussexa pažljivo planirala svoj odlazak iz kraljevske obitelji, a navodi i da su je njezini pomoćnici koji su se nazvali "Klub preživjelih iz Sussexa" nazvali narcisoidnom sociopatkinjom.

Knjiga opisuje sve lošiji odnos Meghan i princa Harryja s njihovim osobljem koji su isprva vjerovali u njih i učinili bi sve da im pomognu da uspiju. No navodi se i da su vjerovali da je Meghanin odlazak planiran i da je jedna od njezinih njvećih briga bila hoće li moći zaraditi dovoljno novaca za sebe.

U knjizi se tvrdi i da je osoblje bilo uvjereno da vojvotkinja želi pokazati kako ju je institucija iznevjerila.

"Ovo je bilo neizbježno. Ljudski resursi su tu da se bave problemima zaposlenika, a ne članova kraljevske obitelji. Meghan je to vjerojatno znala, pa što je onda radila tamo? Svi su znali da će se instituciji suditi po njezinoj sreći", izjavila je jedna od bivših zaposlenica.

i potvrdila da su vjerovali kako su i njezine najočajnije molbe bile dio namjerne strategije osmišljene da si olakša odlazak.

Glavni članovi "Kluba preživjelih" uključivali su Samanthu Cohen koju je kraljica Elizabeta osobno zamolila da uskoči kao privatna tajnica para i koja je radila za Sussexove od njihova vjenčanja u svibnju 2018. do kraja njihove južnoafričke turneje u rujnu 2019., Saru Latham koja je bila zadužena za komunikacije i pomoćnicu tajnice za tisak Marnie Gaffney.

Prema knjizi, neki članovi Meghanina osoblja posumnjali su da je na kraju samo htjela zaraditi novac. A jedini način na koji je to mogla učiniti bio je da ostavi svoj kraljevski život i vrati se u Ameriku. Dio problema, prema jednom izvoru, bio je u tome što su svi u palači bili previše nježni i uljudni prema njoj.

"Pregazila ih je ona, a onda ih je pregazio Harry", navodi se u knjizi.

Meghan je otvoreno zaprijetila i princu Harryju da će prekinuti s njim ako on javno ne objavi vijest da su zajedno, odnosno dala mu je ultimatum.

Prema jednom odlomku iz knjige, objavljenom u The Timesu, dok se Harry suočavao s hordama novinara koji su željeli istražiti život njegove nove djevojke, postao je odlučan u namjeri da je zaštiti od svih. No Meghan mu je rekla ako službeno ne objavi koliko je njihova veza ozbiljna, da ona odlazi.

"Ako ne daš izjavu kojom potvrđuješ da sam tvoja djevojka, prekinut ću s tobom", Meghanine su riječi koje je otkrio Valentini jedan izvor blizak paru i dodao kako je princa uhvatila panika.

"Bio je izbezumljen, govoreći 'Ona će me nogirati'", potvrdio je to i drugi.

Harry se nakon toga za pomoć obratio tajniku za komunikacije Kensingtonske palače, Jasonu Knaufu.

"Harry je nazvao Knaufa, zahtijevajući da izda izjavu kojom potvrđuje da je Meghan njegova djevojka te da osuđuje rasističke i seksističke prizvuke nekih medijskih izvještaja. Meghan je htjela javnu potvrdu da se radi o ozbiljnoj vezi i bila je uvjerena da je palača nije voljna zaštititi od medija", piše u knjizi.

Ta je tvrdnja samo jedno u niza otkrića o Meghan koje su otkrili njezini bivši suradnici i zaposlenici iza zidova palače. Eksplozivni sukobi između vojvotkinje i njezinih suradnika tijekom kraljevske turneje po Australiji bili su u fokusu istrage o zlostavljanju u Buckinghamskoj palači, jer je na 16-dnevnom putovanju došlo do nekoliko sukoba između Meghan i osoblja.

