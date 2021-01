Kris Humphries bivši je muž Kim Kardashian s kojom je proveo 72 sata u braku, a poučen iskustvom koje je s njom prošao, vezu s djevojkom Neyleen Ashley pokušava zaštititi od javnosti.

Krisa Humphriesa (35) većina je javnosti bolje upamtila po kratkom braku s reality zvijezdom Kim Kardashian (40) nego po košarkaškim uspjesima.

Umirovljeni sportaš viđen je kako provodi dane na plaži u Miamiju s bujnom manekenkom Neyleen Ashley (32). Kris je više uživao sjedeći s društvom, dok je Neyleen, koju na Instagramu prati 2,1 milijun ljudi, dodavala se loptom s prijateljima.

Pritom je privlačila pozornost prolaznika svojim tijelom u minijaturnom bikiniju čiji su donji dio bile tange. Badić je isticao bujnu pozadinu te instagramske senzacije, kao i brojne tetovaže.

Kris i Neyleen uživaju skupa, no ne dijele baš zajedničke fotografije. Dok je manekenka stavila nekoliko slika na Instagram storyje, bivši košarkaš nije ni to pa očito žele zadržati što više privatnosti.

Inače, Humphries je poznat po svojoj vezi s Kim Kardashian koju su započeli u listopadu 2010. godine. Zaručili su se već u svibnju sljedeće godine i vjenčali u 20. kolovoza 2011. Posebne pripreme i samo vjenčanje bili su prikazano na televiziji jer su Kim i njezina obitelj već tada bili zvijezde reality showa "Keeping Up with the Kardashians".

Mnogi su zbog toga nazivali njihov brak lažnim i medijskom varkom, a 31. listopada 2011. pojavila se informacija da je Kardashianka zatražila razvod od Krisa nakon 72 dana braka. Humphries joj je odgovorio na to 1. prosinca 2011. i tražio je poništenje na temelju prevare i odredbe o legalnom razdvajanju. To je dodatno pojačalo glasine u javnosti da je cijeli brak bio zabava kojom su htjeli privući i promovirati još više obitelj Kardashian. Par se konačno razveo u lipnju 2013. nakon što su dva mjeseca ranije dogovorili uvjete.

Kris je svojedobno progovorio o njihovu odnosu. "Bio sam naivan razmišljajući koliko će se moj život promijeniti. No jedna stvar koja mi jako smeta je kad ljudi govore da je moj brak bio laž. Bilo je zaista puno stvari u tom svijetu koje nisu bile potpuno stvarne, no naša veza je bila sto posto stvarna. Kad je postalo jasno da ne funkcionira, bila je to pu*iona. Nikad nije lako proći kroz takvo sramoćenje sa svojom obitelji, prijateljima... No kada se odigra javno, to je sasvim druga razina. Bilo je brutalno. Nisam nikada očekivao da ću biti poznat zbog nečega takvog i nisam znao kako se nositi s time", rekao je svojedobno Humphries za Cosmopolitan.