Kim Kardashian i Kanye West godinama su bili prijatelji prije nego su počeli hodati 2012. godine.

Prošlo je 5 godina od njihovog romantičnog vjenčanja u talijanskoj Firenci.

Radi se o jednom od najpopularnijih celebrity parova na svijetu, starleti i poduzetnici Kim Kardashian i reperu Kanyeu Westu koji su se vjenčali 24. svibnja 2014. godine nakon 2 godine ljubavi. Naime, par se počeo viđati dok je Kim još uvijek bila u braku s NBA košarkašem Krisom Humphriesom, iako je taj brak okončan svega 72 dana nakon što je sklopljen. No zbog komplikacija par je još neko vrijeme bio vjenčan na papiru.

U lipnju 2013. godine Kim je i službeno bila rastavljena, a u listopadu iste godine Kanye ju je zaprosio na spektakularan način na njezin 33. rođendan. Prosidba se dogodila na AT&T stadionu u San Franciscu uz vatromet, orkestar od 50 članova te prisustvo bliskih prijatelja i obitelji, a snimka od 2 minute tada je razniježila svijet. Pet godina kasnije, par je jednako sretan, a zajedno imaju četvero djece, od kojih im je dvoje rodila surogat-majka.

Ipak, njihova ljubavna priča puno je kompleksnija od toga, a datira u davnu 2004. godinu kada se duo upoznao dok je ona još bila u braku s glazbenim producentom Damonom Thomasom kojeg je kasnije optužila da ju je fizički i psihički zlostavljao. "Sjećam se da sam kasnije vidio fotografiju na kojoj su ona i Paris Hilton na odmoru te sam pitao prijatelja znaš li ti ovu curu, Kim Kardijon? Tada sam znao da želim da mi ona bude djevojka, zavoljeo sam ju čim sam ju ugledao", 2013. godine otkrio je zaljubljeni reper.

2009. godine reper je gostovao na pjesmi pjevačice Keri Hilson "Knock You Down", a stihove je posvetio Kim. "Uvijek si bila navijačica iz mojih snova koja je izlazila samo s najboljim igračima, a ja sam bio klaun koji te nasmijavao. Nismo bili suđeni, samo smo se dogodili. Trebala bi ostaviti svog dečka", poručio joj je u stihovima, a u to vrijeme Kim je bila u višegodišnjoj vezi s NFL zvijezdom Reggiejem Bushom.

Unatoč činjenici da je čitavo vrijeme bila u kontaktu s reperom koji joj je često mailom slao ljubavna pisma i stihove, Kim se 2011. godine udala pred kamerama za drugog supruga Krisa Humphriesa. Srećom po Kanyea, brak nije dugo potrajao, a Kim je sama otkrila kako je već na medenom mjesecu znala kako je pogriješila. Par je prekinuo 72 dana nakon ceremonije, a Kim je ubrzo shvatila da i ona osjeća nešto prema reperu.

U travnju 2012. godine Kanye je izbacio pjesmu "Cold" u kojoj je repao o trenutku kada se zaljubio u Kim, a bilo je to u vrijeme kada se ona zaljubljivala u Krisa. "To je cool curo, idi raditi što moraš", tada joj je poručio, no Kim je do objavljivanja pjesme već bila u procesu razvoda i već se među budućim supružnicima počelo nešto događati. Ipak, vješta manipulatorica medijima Kim, u svim javnim istupima inzistirala je na tome kako su ona i Kanye već godinama samo prijatelji, no da se nikad ne zna što se može dogoditi u budućnosti, dok se to "nešto" već događalo.

"Nakon razvoda od Krisa, osjećala sam se jako loše, a Kanye mi je tada rekao da dođem u Paris vidjeti njegovu modnu reviju. Šalio se kako će otkazati reviju samo ako pristanem izaći s njim. I otišla sam i tako smo počeli hodati. Nakon što sam sletjela sam se ludo zaljubila u njega i pomislila 'bože, zašto ovo nisam ranije učinila? Ovako izgleda pravi život - ljubav, zabava i podrška'", kasnije je otkrila Kim.

Par je ubrzo nakon toga imao i prvo zajedničko pojavljivanje u javnosti, a za njega su izabrali New York kojim su prošetali držeći se za ruke. Par je odmah krenuo intenzivno - Kanye je brzo postao dio reality obitelji, bio je na svim važnim događanjima, često je znao posjećivati svoju djevojku na glamuroznim snimanjima, a par je često odlazio na romantične odmore te izlaske tijekom kojih nisu imali problema s razmjenjivanjem nježnosti.

U prosincu 2012. godine potvrdili su da čekaju svoje prvo dijete, kćerkicu North West koja je na svijet stigla u lipnju 2013. godine. Uslijedile su zaruke i vjenčanje, naslovnica američkog Voguea s Kim u vjenčanici koja je izazvala veliku buru u javnosti, a zatim još troje djece. Za par se sve ove godine nije vezao niti jedan skandal, što je vrlo čudno obzirom na njihov imidž u javnosti, pa se čini da se doista radi o pravoj ljubavi.