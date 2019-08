Liam Hemsworth navodno je želio djecu, s čime se Miley Cyrus nije slagala.

Pjevačica i glumica Miley Cyrus šokirala je javnost viješću kako se ona i glumac Liam Hemsworth razvode nakon 7 mjeseci braka. Kao razlog navela je kako se oboje moraju koncentrirati na same sebe i na karijere.

I dok su njihovi obožavatelji diljem svijetu u čudu, čini se da između supružnika stvari nisu funkcionirale sjajno kako su to svi mislili. Navodno su svađe počele još prošle godine, i to zbog planiranja djeteta i želja za proširenjem obitelji.

"On je želio dijete i nije htio odustati ni odgađati planove za širenjem obitelji, ali Miley to baš nije imala na pameti. Srce mu se nakon toga slomilo", izjavio je izvor blizak paru za OK!Australia.

Isti izvor tvrdi kako se Miley zapravo nije htjela ni udati.

"Čini se kako su to primjećivali svi osim Liama. Njegova ga je obitelj dugo vremena preklinjala da to pokuša shvatiti, ali on je vjerovao u Miley. Sada se osjeća kao idiot", izjavio je.

Iako se nekoliko puta šuškalo o njihovu prekidu, par je to zanijekao, a Liam je na društvenim mrežama često objavljivao njihove zajedničke fotografije i videe, koje do ovog trenutka još nije obrisao. Posljednju je objavio 2. lipnja.

Osim što je objavila vijest o razvodu, Miley je dodatno šokirala javnost fotografijama na kojima se strastveno ljubi s blogericom Kaitlynn Carter u Italiji.

Miley i Liam u tajnosti su se vjenčali 23. prosinca prošle godine u krugu najbliže obitelji i prijatelja u svome domu u Tennesseeju. Vezu su započeli 2010. godine, dvije godine kasnije su se zaručili, ali i prekinuli zaruke, a onda ih ponovno obnovili 2016. godine. Miley je tada tu vijest potvrdila u televizijskoj emisiji Ellen DeGeneres i sve iznenadila baš kao i ovaj put.