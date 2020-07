Anna Kournikova do danas je ostala jedna od najpoznatijih svjetskih tenisačica, a posljednjih godina pažnju plijeni svojom vezom s Enriqueom Iglesiasom.

Anna Sergeyevna Kournikova bivša je ruska tenisačica koja je do danas ostala jedna od najvećih tenisačkih zvijezda na svijetu. Na vrhuncu slave njezino je ime bilo jedno od najguglanijih na svijetu, unatoč činjenici što nikada nije bila najuspješnija u svom sportu.

Kournikova je 2000. godine bila osma najbolja tenisačica na svijetu, a najviše se proslavila dok je igrala u paru s Martinom Hingis. Djevojke su svojedobno bile poznate i pod nadimkom "Spice Girls tenisa". Zbog brojnih ozljeda s 21 godinom se umirovila, no i dalje ponekad zaigra tenis, ali uglavnom za humanitarne svrhe. Danas živi u Miamiju skupa sa svojim suprugom, pjevačem Enriqueom Iglesiasom, zbog kojeg je i dalje u centru medijske pažnje.

Par je zajedno čak 18 godina te su zbog ljubavnog staža jedan od najuspješnijih parova u svijetu slavnih. I dalje uspijevaju privatni život držati dalje od očiju javnosti, no poneki detalj uvijek ispliva na vidjelo.

Kournikova i Iglesias su se upoznali na setu njegovog spota za hit-pjesmu "Escape" 2001. godine i od onda su zajedno. "Ona je prekrasna, talentirana i odlična tenisačica. Ne trebaš biti poseban glumac da bi poljubio Annu", govorio je u to vrijeme Enrique o svojoj budućoj supruzi, dok se još nije znalo da su par.

Vezu su obznanili svijetu 2002. godine kada su se pojavili zajedno na dodjelama MTV Video Music Awards. Glasine o njihovim zarukama krenule su 2004. godine, no par nikada nije to potvrdio, ali ni negirao. Već nekoliko godina kasnije njihovi su obožavatelji krenuli nagađati da su se vjenčali te rastali, a bivša tenisačica to je potkrijepila i izjavama. "Rastavljeni smo. Sada sam sama, no to mi je u redu", rekla je Anna kratko 2007. godine za časopis People.

Ipak, njihov glasnogovornik demantirao je sve navode te je istaknuo kako su Anna i Enrique i dalje zajedno. Pričali su kako nikada neće stati pred oltar, no za roditeljstvo su oduvijek bili otvoreni. Prije tri godine Anna je rodila blizance, a početkom ove godine par je dobio kćer. Trudnoću, ali i rođenje su skrivali te su o svemu obožavatelje tek kasnije obavijestili na društvenim mrežama. Na Instagramu često dijele detalje druženja sa svojom djecom te ne skrivaju koliko su sretni sa svojom obitelji.

Unatoč činjenici da ni dalje ne otkrivaju previše detalja o privatnom životu, jasno je da su jedan od najstabilnijih slavnih parova danas.