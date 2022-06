Bill Cosby ipak je proglašen krivim za seksualno zlostavljanje maloljetnice nakon što se već jednom izvukao iz zatvora.

Glumac i komičar Bill Cosby optužen je za spolno zlostavljanje maloljetnice 1975. godine na imanju Playboyja.

Judy Huth, koja sada ima 63 godine, a za vrijeme napastovanja imala je 16, sada će dobiti 500 tisuća dolara odštete koju je sud odredio Cosbyju.

Komičar se od svih optužbi branio da se toga ne sjeća, a ova optužba odgađala se od 2014. godine sve do sad. Cosby, koji se nije osobno pojavio na suđenju, negirao je tvrdnju. U videu iskaza koji je prikazan porotnicima, Cosby je rekao da se ne sjeća Huth. No, rekao je da se incident nije mogao dogoditi jer u to vrijeme ne bi ostvario seksualni kontakt s nekim tko je bio mlađi od 18 godina.

Huth nije bila jedina koja je protiv Cosbyja podigla optužbu za seksualno zlostavljanje, a pridružilo joj se još pedesetak žena.

Prošle godine, Cosby se izvukao od jedne presude za zlostavljanje nakon dvije godine zatvora. Sud je Billa proglasio krivim zbog drogiranja i seksualnog nasilja koje je počinio u svom domu 2004. godine i od rujna 2018. godine bio je iza rešetaka. Kasnije se Vrhovni sud u Pennsylvaniji složio da će preispitati dva aspekta njegova slučaja, uključujući i odluku suca da tužitelji pozovu još pet svjedoka koji bi govorili o davnim susretima s nekada moćnim glumcem.

Cosbyjevi odvjetnici pokušali su sve da izvuku glumca od optužbi govoreći kako je žrtva lagala jer je htjela medijsku pozornost, ali porota je jasno odlučila da je Bill kriv i osudili ga na kaznu.

