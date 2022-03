Beyonce je svečanu dodjelu Oscara otvorila moćnom izvedbom pjesme "Be Alive" iz filma "Kralj Richard".

Sestre Serena i Venus Williams bile su prve prezenterice na ovogodišnoj dodjeli Oscara, a pripala im je čast otvoriti dodjelu prestižnih nagrada, kao i najaviti nastup Beyonce.

Pjevačica je svečanu dodjelu otvorila moćnom izvedbom pjesme "Be Alive" iz filma "Kralj Richard".

Beyonce se pojavila u zelenom outfitu kao i ekipa koja ju je pratila u unaprijed snimljenom nastupu.

Njezina izvedba jedna je od četiri koje je bilo moguće vidjeti tijekom dodjele prestižnh filmskih nagrada.

Billie Eilish izvela je naslovnu pjesmu iz filma o Jamesu Bondu ''No Time to Die'', Reba McEntire izvela je ''Somehow You Do'' iz filma ''Four Good Days'', a sve je oduševio i Sebastian Yatra koji je izveo ''Dos Oruguitas''

