Dodjela Oscara 2022. bit će održana 27. ožujka u Dolby Theatreu u Hollywoodu.

Ovogodišnja 94. po redu dodjela prestižne filmske nagrade Oscar, biti će održana u Dolby Theatreu u Hollywoodu 27. ožujka, a i ove godine za nju konkuriraju sjajna filmska ostvarenja i imena iz svijeta filma.

Svečanost dodjele, koju producira Will Packer, režira Glenn Weiss, a vodit će ju tri osobe i to tri glumice tri glumice - Regina Hall, Amy Schumer i Wanda Sykes.

Prošlo je 35 godina otkako su čak tri osobe bile domaćini najvećega holivudskog spektakla, no nikad se dosad u jednoj večeri na pozornici u ulozi domaćina i voditelja showa pri dodjeli prestižnih nagrada nije našlo toliko žena.

U kategoriji najboljeg filma nominirani su "Belfast", "CODA", "Don't Look Up", "Drive My Car", "Dune", "King Richard", "Licorice Pizza", "Nightmare Alley", "The Power of the Dog" i "West Side Story".

Na listi nominiranih za najbolju glumicu našle su se Jessica Chastain za ulogu u filmu "The Eyes of Tammy Faye" s Black Bottom", Olivia Cole za ulogu u filmu "The Lost Daughter", Penélope Cruz za ulogu u filmu "Parallel Mothers", Nicole Kidman za ulogu u filmu "Being the Ricardos" i Kristen Stewart za ulogu u filmu "Spencer".

Za najboljeg glumca nominiran je Javier Bardem za ulogu u filmu "Being the Ricardos", a uz njega su u istoj kategoriji nominirani i Benedict Cumberbatch za ulogu u filmu "The Power of the Dog", Andrew Garfield za ulogu u filmu "Tick, Tick…Boom!", Will Smith za ulogu u filmu "King Richard" i Denzel Washington za ulogu u filmu "The Tragedy of Macbeth".

Za najbolju sporednu glumicu nominacije su dobile Jessie Buckley za ulogu u filmu "The Lost Daughter", Ariana DeBose za ulogu u filmu "West Side Story", Judi Dench za ulogu u filmu "Belfast", Kirsten Dunst za ulogu u filmu "The Power of the Dog" i Aunjanue Ellis za ulogu u filmu "King Richard".

Nominacije za najboljeg sporednog glumca ostvarili su Ciaran Hinds za ulogu u filmu "Belfast", Troy Kotsur za ulogu u filmu "Coda", Jesse Plemons za ulogu u filmu "The Power of the Dog", J.K. Simmons za ulogu u filmu "Being The Ricardos" i Kodi Smit-McPhee za ulogu u filmu "The Power of the Dog".