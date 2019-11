Mladi Požežanin Benjamin Iličić svojim se talentom bori za medalje na natjecanjima, ali i protiv predrasuda, a sada je i na Supertalentu pokazao što zna.

18-godišnji Benjamin Iličić jedan je od onih mladih ljudi koji svojim talentom, strasti i posvećenosti ruše sve granice i predrasude. Ovaj vrsni twirlingaš odlučio je cijeloj Hrvatskoj pokazati što zna te koliko je vješt u onome što voli - pa je zapalio pozornicu Supertalenta.

Iako se susreo s ruganjem vršnjaka te su ga zadirkivali zbog toga što se bavi twirlingom, Benjamin je u zapravo svjetska zvijezda svijeta twirlinga. Od rane osme godine zavolio je palice i rad bokovima, pa je ubrzo upisao i prve sate. Kako sam priznaje, na početku je i sam gajio predrasude protiv twirlinga kao ženskog sporta, no s vremenom je uz podršku roditelja postao vrlo strastven u vezi tog sporta, a danas ga živi i diše.

''Žrtvujem se već 9 godine u ovom sportu, a krenuo sam preko sestara. Mi smo jedna velika twirling obitelj“, objašnjava Benjamin.

U školi se često suočavao s raznoraznim predrasudama, no kako kaže, za to ne mari jer je svjestan koliko energije i rada je potrebno za twirlling.

"Susreo sam se s brojnim predrasudama gdje su ljudi govorili protiv mene te protiv toga čime se ja bavim, ali ja nisam odustajao od toga. Pa većinom za muške osobe koje se bave twirlingom kažu da su homoseksualci, što ne mora biti. Twirling je sport kao i svaki drugi. Kao što kažu da je nogomet za muške, a treniraju ga i žene, isto tako je i twirling za žene i muškarce. Iza mene stoje moji roditelji koji su mi pružili svako moje natjecanje i čekali me do kasno u noći, a onda moji treneri koji su me podupirali da idem dalje'', ispričao je i dodao da ide svojim putem koji si je zacrtao.

I dobro da je tako jer je Benjamin sada već trofejni twirlingaš koji je osvojio brojna natjecanja, a najponosniji je na prvo mjesto Internacionalnog kupa 2017. Uz to, kao svoje posebne uspjehe nabraja i treće mjesto Umjetničkog twirlinga kao i drugo mjesto u free style kategoriji 2018.

Sigurni smo da će nakon iznimno uspješnog audicijskog nastupa pred našim žirijem i taj scenski događaj ostati urezan u Benjaminovo pamćenje kao veliki uspjeh. Naime, žiri ga je nahvalio kao rijetko kojeg kandidata prije.

''To što ti radiš je ludilo'', rekla je u čudu Maja dok mu je Janko poručio kako nikada nije vidio takvu finoću pokreta.

''Najviše mi se svidjela lakoća s kojom ti to radiš, svaka ti čast'', poručio mu je Janko.

Benjamin je od svog nastupa očekivao zabavu, no dobio je mnogo više. Zapalio je publiku, studio i žiri te pokazao kako rušiti predrasude i stereotipe te biti svoj.

