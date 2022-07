Bena Afflecka paparazzi su uhvatili dok je utonuo u san na medenom mjesecu, a slike su nasmijale apsolutno sve.

Glumac Ben Affleck nedavno se vjenčao sa Jennifer Lopez te su se uputili na medeni mjesec u Francusku.

Čini se kako ga je cijelo putovanje izmorilo jer je Ben zaspao dok je sjedio na drvenoj stolici s prebačenim nogama preko ograde. U takvom stanju ulovili su ga paparazzi pa su objavili fotografije, a njegovi obožavatelji napravili su pravi show od slika na društvenim mrežama.

Naime, jedna od korisnica Twittera, Karla Rodriguez spojila je njegove fotografije i napisala:

"Trebala bih svaki ljetni vikend provoditi na brodu spavajući kao Ben Affleck".

I should be spending every summer weekend on a boat sleeping like Ben Affleck pic.twitter.com/hLz3fPxGQ8