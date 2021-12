Ben Affleck konačno je progovorio o odnosu s Jennifer Lopez s kojim se pomirio nakon što su prije 17 godina prekinuli zaruke.

Holivudskom glumcu Benu Afflecku pripala je čast da krasi novu naslovicu časopisa WSJ, za koji je ekskluzivno progovorio o vezi s Jennifer Lopez.

"Mogu reći da mi je to definitivno lijepo. I znate, jedna od stvari koje sada stvarno cijenim u svim aspektima svog života je to što se sve tako događalo i odrazilo na mene. Znam da nisam savršen, ali se jako trudim i jako mi je stalo da budem pošten, autentičan i odgovoran. Teško je reći tko ima više koristi, ne ulazeći u detalje o tračevima. I to je dobra priča. To je sjajna priča. Možete pisati pretpostavke o nama, ali jedna od težih lekcija koje sam naučio je da nije pametno sve dijeliti sa svijetom. Znam da mi je ugodnije ako postavim zdrave granice u svom životu i jednostavno ne želim govoriti o svom osobnom životu u novinama. Malo ću se suzdržati", izjavio je Ben za WSJ.

Jennifer i Ben obnovili su svoju vezu u travnju ove godine, gotovo 17 godina nakon što su prekinuli zaruke i samo nekoliko tjedana nakon što je ona prekinula vezu sa svojim bivšim zaručnikom Alexom Rodriguezom.

Od tada gotovo da se ne odvajaju jedno od drugoga, no ono što neke zabrinjava je Benovo čudno ponašanje u javnosti i grimase koje izvodi dok ga snimaju paprazzi, no možda se njegova tajna krije u odluci o postavljenim granicama u odnosu s novinarima i medijima i tome da ne želi otkrivati previše detalja o sebi jer teret slave itekako na njega ostavlja utjecaj.

