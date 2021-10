Jennifer Lopez i Ben Affleck ljubakali su se na crvenom tepihu na premijeri njegova novog filma u New Yorku, a počele su kružiti glasine i da bi pred oltar mogli puno ranije nego što se očekuje.

Jennifer Lopez i Ben Affleck ne skidaju ruke jedno s drugoga gdje god da se pojave, a najnoviju dozu ljubakanja fotografima su priuštili u subotu navečer u New Yorku, gdje su se pojavili na premijeri njegova filma "The Last Duel".

Radi se o filmu koji je Ben radio s najboljim prijateljem Mattom Damonom, no sve je skoro palo u sjenu njegove romanse s latino-divom. Lopez je na sebi imala pripijenu kombinaciju s otkrivenim trbuhom, a Ben jednostavno elegantno odijelo. Nikome nije promaknuo detalj koliko je Affleck pipkao svoju dragu, a pali su ponovno i poljupci. Sve glasnija su i šuškanja da bi par mogao pred oltar puno prije nego što se očekuje.

Nasmiješeni par tako je ignorirao glasine o problemima u vezi, koje su krenule prošloga tjedna kada su ih fotografi uhvatili nakon jedne svađe. Glumac je istaknuo prije par dana da je trenutačno u sjajnoj fazi života. "Jako sam sretan. Ovo je sretno razdoblje mog života. Život je dobar", rekao je Ben u jednom intervjuu. Zbog njegove izjave svi misle da će se par vjenčati uskoro.

Podsjetimo, nakon mjeseci šuškanja, Jennifer i Ben su se prije mjesec dana prvi put zajedno pojavili na crvenom tepihu nakon više od 20 godina i to na Filmskom festivalu u Veneciji. Otkako su se pomirili nigdje ne idu jedno bez drugoga. "Oboje su ludo zaljubljeni i ovaj put ne žele pustiti jedno drugo. Ozbiljno pričaju i o vjenčanju", izjavio je nedavno njima blizak izvor za US Weekly.