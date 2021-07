Bella Hadid i Marc Kalman snimljeni su u trenutku izmjenjivanja nježnosti na francuskoj plaži, a golupčići se odvajaju u rijetkim prilikama nakon što su i javno potvrdili da su zajedno.

Jedna od najpopularnijih manekenki današnjice koju zovu i najljepšom ženom svijeta, Bella Hadid glavna je zvijezda Filmskog festivala u Cannesu na čijem je crvenom tepihu sve ostavila bez daha.

A kada ne šeće u glamuroznim izdanjima, 24-godišnja Bella uživa u društvu svog novog dečka Marca Kalmana kojeg je povela sa sobom u Francusku, a golupčići se odvajaju u rijetkim prilikama. Tamošnji paparazzi su ih snimili zajedno na plaži luksuznog hotela u kojem borave, a ono što je svima zapelo prvo za oko jr Bellina besprijekorna linija.

No ona i Marc nisu se previše obazirali na fotoobjektive, već su im dali dodatnog materijala za snimanje, ljubeći se i izmjenjujući nježnosti u moru.

Bellu i Marca strani mediji povezuju već neko vrijeme, a Daily Mail je još u siječnju objavio video na kojem zajedno ručaju u restoranu, no nijedno od njih nije komentiralo glasine da su u vezi, no čini se da su to ovih dana konačno potvrdili.

Pretpostavlja se da su se upoznali preko sestara Jenner s kojima je Bella jako bliska prijateljica, jer Marc, koji je dobro poznato ime u glazbenim krugovima, surađuje s ocem Kyliena djeteta, reperom Travisom Scottom.

Inače, Bellina zadnja poznata veza bila je s pjevačem The Weekndom koji se u zadnje vrijeme ne odvaja od Angeline Jolie, no nije poznato jesu li par ili samo dobri prijatelji.