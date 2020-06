Grant Holmquist odigrao je više od 50 posto scena u "Mamurluku" iz 2009., dio je odglumila njegova sestra blizanka Avery, a u ostalim dijelovima filma je bilo šest drugih beba.

Film "Mamurluk" je 2009. postao hit u kinima i osvojio publiku pričom o momačkoj zabavi u Las Vegasu koja krene po zlu.

U njega je uloženo 35 milijuna dolara, a zaradio je čak 467 milijuna dolara. Jedan od likova kojeg se većina gledatelja sjeća je beba Carlos, odnosno Tyler koju su likovi našli u svom hotelskom apartmanu i nisu znali odakle im.

Zanimljivo je da ju je utjelovilo čak osam beba glumaca, a među njima su dvojajčani blizanci Grant i Avery Holmquist. Više od 50 posto scena je odigrao Grant, oko 40 posto Averyl, a ostatak šestero druge djece.

Najnovije fotografije Granta i Avery možete pogledati OVDJE.

Prošle godine je njihova majka Carrie Holmquist progovorila o snimanju filma "Mamurluk". "Bila sam zabrinuta oko sigurnosti i ponašanja mojih beba, ali vjerovala sam glumcima. No nisam znala da će biti ona scena s likom Alana i mojim djetetom. Tek nakon što su ju snimili pitali su me jesam li zadovoljna sadržajem. Moj muž i ja smo se pogledali i objasnili da bi nam bilo draže da nas to pitaju prije nego nešto snime, ali to je već bilo napravljeno i složili smo se s time", ispričala je.

Dodala je kako su njezina djeca, koja sada imaju 12 godina, pogledala samo scene u kojima glume te da će cijelu franšizu vidjeti tek kada porastu.

"Zaradili su dobar novac, pogotovo Grant s obzirom da je radio samo dva dana. To se nalazi u njegovom fondu za fakultet i dobro nam je došlo", rekla je. Grant se pojavio i u trećem dijelu "Mamurluka".

Inače, u filmskom hitu igra i poznati glumac Bradley Cooper.