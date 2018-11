I dok joj se neki dive, ostali Meghan Markle smatraju vrhunskom manipulatoricom.

Vojvotkinji od Essexa mnogi zaposlenici otkazuju suradnju.

Bivša američka glumica Meghan Markle koja se udajom za britanskog princa Harryja odrekla karijere i života u Americi, jedna je od onih slavnih osoba koju ili volite ili mrzite. I dok joj se neki dive, ostali ju smatraju vrhunskom manipulatoricom koja je udajom u kraljevsku obitelj dobila ono što je željela.

Iako je uvijek nasmijana i srdačna prema ljudima s kojima se susreće, činjenica jest da je takva pred brojnim kamerama koje svakodnevno prate njezin život. No, kakva je Meghan kada se kamere i svjetla pozornice ugase?

Otkad je njezina asistentica, koju palača naziva samo Melissa, prije nekoliko dana dala otkaz samo 6 mjeseci nakon kraljevskog vjenčanja, sve su glasnije priče kako rad za vojvotkinju nije nimalo glamurozan kako bi to netko možda očekivao. I njezina bivša asistentica Gina na dan vjenčanja otkrila je kako je Meghan fokusirana samo na to da dobije što želi. Ako se to ne dogodi, prestaje biti ljubazna te prekida sve odnose s takvim osobama koje šire "negativnost".

"Od samih početaka je znala točno što želi, bilo da je u pitanju njezina karijera, odjeća ili ljudi s kojima radi. Vrlo je izbirljiva. Tko nije dijelio istu viziju s njom, odmah bi bio otpušten."

Palača je dala izjavu u kojoj izražava žaljenje zbog otkaza "vrlo talentirane asistentice Melisse", no čini se kako ona nije jedina koja je u posljednje vrijeme napustila svoje radno mjesto. Navodno Meghan ima puno problema sa zadržavanjem osoblja, jer je s njom izrazito teško raditi, posebno otkad se udala. "Postala je bezobrazna", zaključila je kratko njezina bivša asistentica.

Navodno je Meghan vrlo odriješita i stroga i u odnosu sa suprugom kojem je također jasno dala do znanja kako se mora ponašati. "Meghan je ostvarila sve što je zacrtala u vezi Harryja. Njen je plan bio promijeniti ga u poslušnog člana obitelji. Ona ne želi afere i skandale kakvi su ga pratili u prošlosti, već želi miran obiteljski život", otkriva nepoznati izvor s britanskog dvora.

Navodno je u vrijeme kraljevskog vjenčanja Harry bio taj koji je gubio živce ako nešto nije bilo onako kako je njegova supruga htjela. "Često se izderavao na osoblje i ponavljao im da moraju ostvariti sve što Meghan zamisli. Bio je tempirana bomba", napisao je pisac kraljevskih biografija Robert Jobson. U isto vrijeme, Meghan se držala po strani te puštala zaručnika da rješava njezine stvari kako ne bi ostavila krivi dojam.

Izvori s britanskog dvora ističu i kako je prijateljstvo između kraljice Elizabete II. i nove članice obitelji samo dobra gluma te je navodno stroga baka u nekoliko navrata upozorila svog omiljenog unuka da "smiri" suprugu. Navodno je za vjenčanje u svibnju Meghan željela tijaru optočenu smaragdima iz Rusije, no baka je tada rekla da će nositi onu koju će joj ona odabrati. Unatoč tome, Meghan je nekoliko puta tvrdila da je tijaru koju je nosila na najvažniji dan u životu odabrala tijekom posjeta palači zajedno s kraljicom.

A da možda i nemaju tako divan odnos svjedoče i brojna kršenja strogog kraljevskog protokola s Meghanine strane. Gola ramena, haljine iznad koljena, javno izmjenjivanje nježnosti sa suprugom, samo su neke od stvari koje je vojvotkinja dosad napravila te navodno itekako digla živce kraljici za koju se svi pitaju dokad misli tolerirati takvo ponašanje.