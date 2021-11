Asim Ugljen javio se na svojem Instagramu iz Pariza, u koji je sa suprugom Martom Bolfan otišao na medeni mjesec.

Glumac Asim Ugljen, kojeg trenutačno možemo gledati u seriji Nove TV "Bogu iza nogu", sa suprugom Martom Bolfan, koja je također glumica, otišao je na medeni mjesec nakon 10 godina braka.

Na svojem Instagramu javio se iz Pariza te se prisjetio početaka njihove veze i planova koje su tada imali, a sada su ih konačno uspjeli ostvariti.

"Prije 14 godina mi je rekla da moramo pričati. I rekla mi je da je trudna. Odsjekla su mi se koljena. Ja sam bio na prvoj godini Akademije, ona na predzadnjoj. Dvoje klinaca koji nemaju za kiflu. Progutao sam knedlu i rekao joj: 'Pa to je super.' Pogledala me ispod obrva. 'To je fakat super. Jer to će nam oboma dati snage i vjetar u leđa da damo sve od sebe za to naše dijete. Drugi će tulumariti, a mi ćemo raditi. No, sa 40 godina, kada budemo još u dobroj snazi, to dijete će biti veliko, a ja se nadam da ćemo dovoljno zaraditi da onda putujemo po svijetu, dok će drugi gurati kolica.' Nasmijala se. Nastavio sam. 'Odvest ću te u Pariz i poš***it ćemo se na vrhu Eiffelovog tornja.' Stjerala me u k***c, smijući se", prisjetio se Asim.

"Dino je došao, došla je i Leila, a mi nikad nismo otišli na medeni mjesec. Em nije bilo love, em, kad? Ali. Došlo je i to vrijeme. Klinci su veliki, naradili smo se kao dva konja, a i zaslužili smo taj medeni mjesec. Jedino kaj je došlo ranije nego sam planirao jer ću sad tek imati 39. Godinu dana sam fulao. A i sumnjam da će biti seksa na vrhu Eiffelovog, ali nema veze, preživjet ću to. Bitno je da smo otišli u Pariz. I da nam je najljepše na svijetu. Ovakav medeni mjesec sam oduvijek želio. S njom. U Parizu. Marta, volim te", zaključio je glumac svoj poduži status kojim je mnoge nasmijao, ali i raznježio.

Asim je nedavno na svojem Instagramu obilježio i 15. godišnjicu ljubavi s Martom fotografijom na kojoj se ljube, a par zajedno ima dvoje djece, sina Dina i kćer Leilu.

