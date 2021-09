Asim Ugljen je sa 17 godina imao skijašku nesreću zbog koje je ostao bez slezene, a 2016. godine dijagnosticiran mu je tumor na mozgu koji je bio benigan i od kojeg se do danas potpuno oporavio. Unatoč svemu veliki je pozitivac, zbog vedrog duha publika ga obožava, a uskoro ćemo ga gledati u novoj seriji ''Bogu iza nogu''.

Zagrebački glumac Asim Ugljen (38) koji se proslavio ulogama u "Na granici", "Kud puklo da puklo" i "Samo ti pričaj", vraća se na male ekrane u novoj humorističnoj seriji Nove TV "Bogu iza nogu".

Serija je snimljena na otvorenim lokacijama, u malom selu okruženom prekrasnim brežuljcima, gdje su njeni tvorci uspješno stvorili jedinstvenu atmosferu "mjesta usred ničega". Gledatelji se mogu pripremiti za gledanje smiješnih priča izvornih seoskih likova u koje će se sigurno zaljubiti na prvi pogled.

Ugljen, kojeg ćemo imati priliku gledati u ulozi lokalnog radnika Kreše kojeg svi zovu "Šokre" i koji sve kopča sporije od ostalih, ponovno će pokušati nasmijati publiku nakon što mu je to itekako pošlo za rukom kao urnebesnom Antiši Štigliću u seriji "Na granici".

A kako je izgledalo snimanje serije u vrijeme pandemije koronavirusa i koliko je bilo teže zbog toga odraditi scene s kolegama?

''Hu, pa, budući da smo se pridržavali pravila, bilo je ponešto drugačije negoli inače, jer smo se jako pazili, pa recimo, unutar improvizacije nisam mogao zagrliti kolegu i poljubiti ga u obraz, nego bih ga potapšao po ramenu. Gluma je mrvicu drugačija kada pazite na fizički kontakt. No, na sve se čovjek navikne'', govori Asim.

Pamti li neke zabavne zgode sa seta? Je li bilo nekih spački, s kim najviše družio u pauzama od snimanja?

''Jao, zgoda je hrpa, odlična je atmosfera na setu, pa nam to jako pomaže jer radimo humorističnu seriju, a budući i da je istovremeno i na neki način akcijska jer je jako puno slapstick štoseva, dese se i nezgode. Recimo, kolega i ja smo snimali scenu gdje me udari čekićem po prstu i unutar probi je sve funkcioniralo, ali me u samom snimanju opalio posred palca, ali drškom, a ne glavom čekića. Budući da je čekić gumen, ali drška drvena, opalio me posred palca na panju i kasnije mi je pričao kako je blenuo kako sam odigrao udarac, dok nije shvatio da ne glumim, nego se stvarno previjam. Danas se tome smijemo, a i tehnička ekipa me često zeza radi tog palca. A kada je došla prilika da ja njega udarim istim tim čekićem u sceni, onda su njega svi zezali da ću mu se sad osvetiti. Naravno, od svih sam mu ja najviše prijetio da slijedi osveta. No, ipak je on prekrasan kolega, a ja nisam osvetoljubiv čovjek, pa smo se i tome smijali. Najviše se družim sa kolegama Željkom Duvnjakom i Zvonimirom Kufekom, jer s njima imam skoro sve scene, pa smo stalno zajedno. A i pritom imam sreće da su obojica izvrsni glumci, vrhunski profesionalci i, najbitnije od svega, prekrasni ljudi i s njima je užitak i raditi i družiti se. Da ne govorim kako se dobro zezamo u improvizacijama'', ispričao nam je.

Koliko imate sličnosti s likom kojeg ste utjelovili?

''Šokre i ja nemamo niti jednu sličnost osim velikog nosa. Dosada sam vjerovao da je Ante Štiglić lik koji mi je najmanje sličan od svih likova koje sam odigrao, ali Šokre je poprilično visoko podigao ljestvicu. Ne smijem više da ne otkrijem previše detalja o samom liku'', zaključio je.

A iako ga s televizije znamo kao smiješnog lika, Asimova životna priča sve je samo ne smiješna, no unatoč svim nedaćama koje su ga snašle, ili čak zahvaljujući njima, uspio je zadržati vedri duh i ostati pozitivac.

Naime, kada mu je bio samo 17 godina Asim je doživio nesreću koja ga je umalo koštala života.

"Nekoć davno, kad imah 17 godina, imadoh nesreću na skijanju i ostadoh bez slezene. Puno prekasno se skužilo da je slezena ruptirala i stvarno sam u zadnji tren stigao pod nož. Budući da je to sve bilo zadnji tren, izgubio sam dvije litre krvi i litru krvne plazme, i malo je reći da sam bio pogubljen. Budim se nakon operacije, spojen sam na sve. Imam sedam katetera i dren", ispričao se glumac jednom prilikom na svoje Facebooku.

Prisjetio se i koliko je tada bio žedan. Tata mu je tada objasnio što se dogodilo i zašto se nalazi u karanteni. "Stari skuži i kaže mi da zna da umirem od žeđi, ali sljedećih par dana ne smijem piti vodu jer nije sigurno", napisao je Ugljen te je otkrio i kako se doktorica u bolnici na kraju ipak sažalila nad njegovom sudbinom i odlučila mu svaku noć donositi jednu kap vode na jezik.

"Ta kap je bila jedini smisao mog postojanja. A onda sam jednu noć dobio dvije kapi. Jedino sam bio sretniji kad su mi se djeca rodila", prisjetio se glumca i zaključio: "Jer čovjek ne zna koliko ima dok mu jedna, jedina kap vode ne postane bogatstvo".

Puno godina kasnije, točnije 2016. otkriven mu je tumor na lubanji. Na svu sreću, nije bio zloćudan, a ključnu ulogu u njegovom oporavku odigrao je njegov otac Ranko Ugljen, inače uspješan hrvatski kardiokirurg, koji ga je operirao.

Svoje iskustvo Asim je kasnije podijelio na profilu na Facebooku gdje je u podužem statusu opisao što mu se i kako događalo i otkrio koliko hrabrosti i snage mu je trebalo da prođe kroz sve.

"Nikad ne pišem o vlastitim kalvarijama, dok ne prođe puno godina, pa to postane priča iz prošlosti koje se s osmijehom sjećam. Ali danas hoću. Kada smo završili snimanje 'Kud puklo da puklo' pobjegao sam s Martom na Mrežnicu, doslovno na dva sata. Obrijao sam glavu, sjeli smo u auto i odvezli se. Došli smo na terasu, nešto sam mjerio, ne sjećam se i Marta me upitala kaj mi je to iza na glavi. Rekoh da nemam pojma. Slikala je. Imao sam jaje na zatiljku, ispod kože. I slijepcu je bilo jasno da imam tumor. Otišao sam na pretrage u Zagreb. Tumor je. Spojen na leđnu moždinu i lubanju. Ok, kakav? Ne znaju dok ne izvade", prisjetio se glumac. Ispričao je i kako je nakon toga nalaze odnio ocu koji ga je odmah suočio s najstrašnijim mogućim ishodom. Ispričao je i kako je tekla biopsija koju mu je napravio otac i koja je na koncu pokazala da je tumor benigan.

"Ostao je lijep ožiljak kao uspomena na tu noć. To je onaj iza kojeg vidite u kadru. Jednu stvar mu moram priznati, zašio me kako me nitko nikad prije nije zašio, a šivali su me u životu. Ranko Ugljen zvani Singerica. Fakat ga su tako zvali kad je bio mladi kirurg", završio je Asim svoj status.

Danas je sve to za njega završena priča i Ugljen živi sretnim obiteljskim životom.

Sa suprugom Martom Bolfan u braku je od 2011. godine, a zajedno imaju i dvoje djece, sina Dina i kći Lejlu. Na svojem Instagramu redovito dijeli fotografije njihovih zajedničkih avantura, a omiljena obiteljska aktivnost im je rafting.