Ashton Kutcher i Mila Kunis snimljeni su na plaži u Santa Barbari gdje je on pokazao goli torzo.

Američki glumac Ashton Kutcher i njegova supruga Mila Kunis snimljeni su zajedno na plaži u Santi Barbari, a paparazzi su omiljenog glumca uspjeli uhvatiti u izdanju u kojem ga rijetko viđamo.

Naime, 44-godišnji Ashton snimljen je u kupaćim hlačicama bez majice i pritom pokazao goli torzo, a čini se kako glumac nema problema s održavanjem forme. Dok se on zabavljao u izdanju za plažu, Mila se nije skidala iz kratkih hlačica i majice, a oboje su nosili i šilterice kojima su se pokušali sakriti od znatiželjnika.

Inače, Ashton je ovih dana progovorio o vaskulitisu, autoimunoj bolesti krvnih žila koja mu je promijenila život.

"Prije dvije godine dobio rijetki oblik vaskulitisa koji mi je oslabio vid i sluh, u potpunosti me izbacio iz ravnoteže. Nisam znao hoće li mi se vratiti vid, sluh, nisam znao hoću li opet moći hodati", izjavio je Ashton u seriji "Running Wild with Bear Grylls: The Challenge" dodavši da je uopće sretan što je danas živ.

Ashton i Mila slove kao jedan od omiljenih parova, a u braku su od 2015., dok se o njihovoj vezi počelo šuškati u travnju 2012. Prije nego što su završili skupa, Kunis je bila u dugoj vezi s problematičnim glumcem Macaulayjem Culkinom, zvijezdom franšize "Sam u kući" koji je teško podnio njihov prekid.

Kutcher je 2013. okončao razvod od 16 godina starije Demi Moore koju je to shrvalo pa ga je za svašta optuživala u javnosti. Zanimljivo je da se Mila i Ashton poznaju još iz 90-ih kada su glumili par u komičnoj seriji "Lude sedamdesete" koja se emitirala od 1998. do 2006.

