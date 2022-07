Armie Hammer navodno radi u odmaralištu na Kajmanskom otočju gdje je i snimljen u uniformi zaposlenika, a javili su se i svjedoci koji su ga vidjeli.

Posrnuli holivudski glumac Armie Hammer našao se ovih dana u centru pažnje i to nakon što su se prvo pojavile glasine da radi kao iznajmljivač kuća za odmor na Kajmanskom otočju, a onda i nakon što je snimljen kako dolazi u ured odmarališta Morritt, odjeven u nešto izgleda kao uniforma osoblja.

35-godišnji Armie nosio je na sebi plavu polo majicu i odgovarajuće hlače, uniformu vrlo sličnu onoj koju nose i drugi hotelski djelatnici. Fotografije su snimljene 29. lipnja, a pojavile su se na društvenim mrežama nakon što je njegov odvjetnik zanijekao da Armie radi u hotelu.

Nagađanja su počela nakon što je na Twitteru objavljena slika pamfleta iz Morrittovog odmarališta, na kojem je glumac prikazan kao hotelski vratar. Međutim, odvjetnik Andrew Brettler je za magazin Variety izjavio kako je riječ o šali glumčevih prijatelja iz hotela, u kojem on živi već više od godinu dana kamo se preselio nakon što je optužen za seksualno zlostavljenje 2021. godine.

"Roditelji moje prijateljice otišli su na odmor na Kajmansko otočje, a Armie Hammer im je bio vratar", pisalo je u tweetu koji je u međuvremenu obrisan s društvenih mreža. Pamflet s njegovom fotografijom sadržavao je kupone za popust i reklamirao da će Armie odvesti goste na plivanje s divljim kornjačama i uputiti ih na najbolja mjesta za ronjenje.

Morrittov direktor prodaje, Christopher Butcher oglasio se o cijeloj situaciji, rekavši za The Daily Beast da Armie ne radi u odmaralištu.

"Hammer živi na Velikom Kajmanu. Jedan član mog osoblja igra golf s njim, a on je tu došao samo da provede dan s njim i da vidi što radimo", izjavio je Andrew, a mogućnost njegova zaposlenja nije isključio.

"Ako je to izazvalo ovoliki publicitet, onda možda!", zaključio je.

U međuvremenu je i TMZ izvijestio da je, prema riječima jednog svjedoka glumac u uredu provodio nekoliko sati dnevno i često ga se može vidjeti kako izlazi van na pauze za pušenje te je najmanje jednoj obitelji oko pokazivao posjed odmarališta. No publikacija je također potvrdila da zvijezda ima prijatelja koji radi u hotelu i stoga mu možda jednostavno pomaže u slobodno vrijeme.

Armie se inače našao usred ogromnog skandala nakon što su na društvenim mrežama procurile njegove šokantne i sablasne poruke koje je slao svojim navodnim žrtvama, a koje su one odlučile plasirati u javnost. Poruke koje je navodno slao objavljene su na Instagram profilu naziva House of Effie, a sadrže njegove uznemirujuće želje o odsijecanju nožnog prsta i njegovu spremanju u džep, poruke o silovanju i kanibalizmu. Navodi se da su poruke slane u razdoblju između 2016. i 2020. godine.

"Ti živiš samo da budeš moja robinja. Posjedovat ću te, to je moja duša, moj mozak, moja duša i moje tijelo. Želiš li doći i postati moje vlasništvo sve do trenutka smrti? Ako poželi, odsjeći ću ti jedan od nožnih prstiju i čuvati ga u džepu, tako da si uvijek sa mnom. Ja sam stopostotni kanibal i želim te pojesti. Nikad to prije nisam priznao. Trebam piti tvoju krv", samo je dio sablasnih poruka.

Njegovi obožavatelji kažu da sumnjaju u njihovu vjerodostojnost, ali bivša partnerica i spisateljica Jessica Ciencin Henriquez kaže da vjeruje u autentičnost poruka te protiv njega iznosi ozbiljne optužbe.

"Ako se još uvijek pitate jesu li poruke Armieja Hammera stvarne, možda biste trebali početi preispitvati kulturu u kojoj živimo i koja zlostavljačima daje moć nad žrtvama. Potrebna je cijela vojska da sakrije grabežljivca. Iza svakog nasilnika stoji tim ljudi koji naporno radi da prikrije sve tragove", napisala je Jessica na Twitteru.

Ona je glumca nedavno blokirala na društvenim mrežama, nedugo nakon što su prvi put viđeni zajedno u javnosti. A bliski prijatelj njegove bivše žene Elizabeth Chambers kaže da je ona šokirana zbog svega, a sudeći prema svemu, poruke je slao još dok je bio u braku s njom. Bivši supružnici razveli su se u srpnju prošle godine nakon što ju je prevario s kolegicom Lily James.

"Armie ispada čudovište. Mnogo je tih žena stupilo u kontakt s Elizabeth i premda to u početku nije htjela sebi priznati, sada zna da govore istinu. Armie je imao sasvim drugu stranu koje ona nije bila svjesna. Je li se to događalo stalno ili ne, nije sigurna", izjavio je izvor za Daily Mail.

Navodni zločini i skandali koji uključuju Armieja i generacije njegove bogate obitelji biti će predmet zločinačkog specijala "House Of Hammer", a emisija će se baviti skandalima kroz pet generacija obitelji Hammer, budući da je glumac praunuk naftnog tajkuna Armanda Hammera i istraživanjem disfunkcionalne dinastije, točnije njezinih muških članova.

