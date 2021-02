Elizabeth Chambers i Armie Hammer su objavili u srpnju prošle godine da se razvode, a poduzetnica je sada progovorila o skandalu s porukama u kojima se spominje silovanje i kanibalizam.

Poduzetnica i televizijska ličnost Elizabeth Chambers (38) prvi put se oglasila nakon što su prošlog mjeseca procurile šokantne poruke njezinog bivšeg muža, glumca Armieja Hammera (34).

Naime, Instagram profil House of Effie je objavio da je Armie pisao o svojim uznemirujućim željama o odsijecanju nožnog prsta i njegovu spremanju u džep, silovanju i kanibalizmu. Poruke su slane u razdoblju između između 2016. i 2020.

Elizabeth, koja s glumcem ima kćer Harper (6) i sina Forda (4), je o svemu konačno progovorila na svom Instagram profilu. "Tjednima pokušavam procesuirati sve što se dogodilo. Šokirana sam, slomljena srca i uništena. Izuzev sloma srca, slušam sve i nastavit ću slušati i educirati se o ovim delikatnim stvarima. Nisam shvatila koliko toga nisam znala. Podržavam svaku žrtvu napada ili zlostavljanja i potičem svakog tko je iskusio ovu bol da potraži pomoć koju ona ili on treba da bi zacijelio. U ovom trenutku neću više komentirati ovu stvar. Moj jedini fokus i pozornost će i dalje biti na našoj djeci, mojem poslu i na zacjeljivanju tijekom ovog nevjerojatnog teškog razdoblja. Hvala vam na svoj ljubavi i potpori i hvala vam unaprijed na kontinuiranoj dobroti, poštovanju i obziru prema našoj djeci i meni dok tražimo put da idemo dalje", napisala je poduzetnica koja je osnivačica maloprodajnog lanca Bird Bakery sa sjedištem u Teksasu.

Chambers, koju na Instagramu prati 265.000 ljudi, dobila je mnoštvo komentara podrške na svoju objavu te joj je dosta ljudi poručilo da joj šalje ljubav i da je divna mama i uvijek će biti. Poduzetnica i Hammer su objavili u srpnju prošle godine da se razvode.

Inače, tekstovi glumčevih poruka su šokirali javnost. "Ti živiš samo da budeš moja robinja. Posjedovat ću te, to je moja duša, moj mozak, moja duša i moje tijelo. Želiš li doći i postati moje vlasništvo sve do trenutka smrti? Ako poželi, odsjeći ću ti jedan od nožnih prstiju i čuvati ga u džepu, tako da si uvijek sa mnom. Ja sam stopostotni kanibal i želim te pojesti. Nikad to prije nisam priznao. Trebam piti tvoju krv", piše u jednoj od njih.

Njegovi obožavatelji su istaknuli da sumnjaju u njihovu vjerodostojnost, ali bivša partnerica i spisateljica Jessica Ciencin Henriquez je rekla da vjeruje u autentičnost poruka te protiv njega iznosi ozbiljne optužbe.

"Ako se još uvijek pitate jesu li poruke Armieja Hammera stvarne, možda biste trebali početi preispitvati kulturu u kojoj živimo i koja zlostavljačima daje moć nad žrtvama. Potrebna je cijela vojska da sakrije grabežljivca. Iza svakog nasilnika stoji tim ljudi koji naporno radi da prikrije sve tragove", napisala je Jessica na Twitteru.

Ona je glumca nedavno blokirala na društvenim mrežama, nedugo nakon što su prvi put viđeni zajedno u javnosti.

Hammera na Instagramu prati 1.6 milijuna ljudi, a isključio je mogućnost komentara na svojim fotografijama i zadnju objavu je imao 3. siječnja. Njegov odvjetnik je 22. siječnja izdao priopženje u kojem je napisao da su sve optužbe neistinite tvrdeći da je uvijek imao sporazumne interakcije sa svojim partnericama.