Antonio Mitar jedini je mentalist među polufinalistima "Supertalenta", a u showu je pokazao nešto što gledatelji još nisu imali priliku vidjeti.

Mentalist Antonio Mitar iz Posušja u audicijskoj emisiji showa "Supertalent" predstavio se točkom koja je gledatelje i žiri ostavila u nevjerici, a Janko Popović Volarić tada mu je poručio kako je od njih uspio napraviti budale.

Sada se vratio na pozornicu "Supertalenta" u prvoj polufinalnoj emisiji s novim trikovima u rukavu.

"Reakcije ljudi nisu iluzija, reakcije su realne. Mislim da je tada Davor bolje skužio poantu trika od Janka, trik je zapravo dio zabavljačke točke, a ne gdje mađioničar i mentalist pokušavaju od nekoga napraviti budalu. Dosta je teško biti mentalist, često djelujem odsutan, mene najviše potiče kada mogu pomoći nekome što je smisao svega. Iluzionist ne može napraviti bolje vrijeme vani, ali može napraviti da se ljudi bolje osjećaju. Ljepota u oku promatrača zavisi općenito od ljudi jer svatko reagira različito", ispričao je Antonio prije nastupa.

"S današnjom točkom nisam siguran da li se vidim u finalu jer ono što sam pripremio mnogima se neće svidjeti zato što bit će dosta strašnih elemenata pa ovisi kako će ljudi reagirati. Strah je zapravo iluzija, strah ne postoji, ljudi kreiraju strah u svojoj glavi, ljudi se uvijek ili često zamrznu, a onda odluče da li će se boriti ili bježati od straha", zaključio je.

Antonio je svoj nastup započeo s pitanjem: "Kolika je razlika između iluzije i nadnaravnog?".

"To ćemo testirati večeras" dodao je pa je pozvao voditelja Igora Mešina da mu se pridruži.

"Ne znam, ovo mi nisu ništa spominjali", prokomentirao je Mešin dok je izlazio na pozornicu.

Antonio je zatim Igora zamolio da duboko udahne i opusti se.

"Što više budete slušali moj glas bit ćete sve opušteniji i opušteniji. Svaki put kad osjetite dodir bilo gdje sa desne strane vi ćete dignuti desnu ruku i spustiti je dolje, svaki put kad osjetite dodir s lijeve strane vi ćete dignuti lijevu ruku i spustiti je dolje. Opustite se i fokusirajte se na dodir", nastavio je s nastupom, a za to vrijeme su se čuli komentari članica žirija Maje Šuput i Martine Tomčić koje je Šokiralo što Mešin diže ruke iako ga Antonijo ne dodiruje.

Poslije toga Antonio je uzeo strašnu lutku, a svaki put kada bi joj dignuo ruku u zrak, isto bi napravio i Mešin.

Nakon toga je posjeo Mešina na stolicu i zamolio Maju Šuput da mu se pridruži na pozornici. Nju je također posjeo na stolicu i zamolio ju da zatvori oči.

Tada je krenuo dodirivati Maju, a sve dodire osjetio je i Mešin, iako njega nije ni taknuo. Igor je poslije toga napustio pozornicu, a Antonijo je posudio Majin mobitel i zamolio ju da upali diktafon. Kada je to napravila najavio joj je kako će postaviti nekoliko pitanja duhovima da vidi hoće li se netko odazvati.

Kada su preslušali snimku čuli su se zvukovi kojih nije bilo tijekom snimanja, a među ostalim i Majino ime, što je nju potpuno sablaznilo i brzo je napustila pozornicu.

"Nisu ovo čista posla. Kaj je meni ovo trebalo?" komentirala je, pa se obratila Antoniju koji je potvrdio da je završio svoju točku.

"Iskreno, užasno mi je žao što si me pozvao na pozornicu jer mene j ovo baš prestrašilo, ne sviđa mi se ni to s Mešinom, ni to s lutkom, to izgleda spooky, ni duhovi, ni prizivanje mrtvih, iskreno mi je žao što si me pozvao. Ljudi koju su umrli trebaju biti tamo gdje jesu, ja se ozbiljno toga bojim, i ne zanima me je li ovo ispalo dobro ili ne, ja sam sad loše i ne osjećam se dobro", poručila mu je Šuput.

"Mislim da si prešao granicu dobrog ukusa i dogovornosti s obzirom na talent koji posjeduješ. Imati talent znači imati i određenu dozu odgovornosti koju posjeduješ. Imati talent u životu znači imati odgovornost. Ti svoj talent nisi koristio na adekvatan način, svojim talentom nisi učinio nikoga od nas sretnim, možda si ti sretan jer si uspio izazvati neku reakciju, ali za mene ovaj nastup naprosto nije dobar", komentirala je Martina Tomčić.

"Ja se ne bih složio s kolegicama. Očito imaš taj talent, dosta je bizarno, ali meni je bilo odlično", poručio mu je Janko Popović Volarić.

"Bilo mi je izuzetno napeto, ja nemam pojma o ljudskom umu, ali rekao bih da je izuzetno moćan i izuzetno nemoćan. Ovo je veliki talent jer si uspio kod nas izazvati strah i reakcije, za mene si ti itekakav mentalist", komentirao je Davor Bilman.

"Da čovjek ima talent, ali ono što smatram da je tvoja odgovornost je koristiti ih u dobre i plemenite svrhe", dodala je na kraju Martina.

Antonijo se mentalizmom bavi već 12 godina i kaže da lako može odrediti kad netko laže. Kod njegovog talenta najviše mu se sviđaju ljudske reakcije koje mogu biti šarolike – od hvatanja za glavu i vrištanja do toga da se neki čak i prepadnu vještine čitanja uma. Karijeru je počeo kao mađioničar, a proučavanjem govora tijela i psihologije došao je do mentalizma.

U "Supertalent" se prijavio iz zafrkancije i audicijsku točku je pripremio u par dana, a to mu je bio prvi javni nastup u životu.

"Nisam nikada javno nastupao, ali samopouzdanje sam stekao izvodeći trikove strancima dok sam radio na sezoni", pohvalio se za DNEVNIK.HR, a rekao je i kako bi mu pobjeda u showu pomogla da se mentalizmom počne baviti profesionalno što mu je najveća životna želja.

Šuput s divovskom suknjom pomela gotovo cijelu pozornicu: Pogledajte kakvu je to raskoš stavila na sebe! +30

Janko u nevjerici zbog žene od gume, a jedan potez nožnim prstima šokirao je i Mešina: ''Nek' sam i to vidio!'' +40