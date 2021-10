Mentalist Antonijo Mitar iz Posujša oduševio je žiri i gledatelje "Supertalenta" svojom točkom, a nama je otkrio što možemo od njega dalje očekivati u showu te nam je ispričao i poneki detalj iz svoje privatnog života.

Mentalist Antonijo Mitar jedan je od kandidata showa "Supertalent" o kojem se ne prestaje pričati nakon četvrte emisije.

Ovaj 24-godišnjak iz Posušja svojom je točkom ostavio žiri bez teksta, a u show se prijavio iz zafrkancije.

"Iskreno nisam se planirao prijaviti u show, već sam prijavu napravio dok su audicije bile u tijeku računajući da me nitko neće zvati pa sam se htio našaliti s prijateljima. Međutim, dobio sam poziv sa 'Supertalenta' i točku pripremio u par dana tako da nisam imao veliku pripremu", kazao je za DNEVNIK.HR Antonijo koji zbog nedostatka priprema nije očekivao prolaz.

Mentalizmom se bavi već 12 godina, a prije toga je bio mađioničar, no ovo mu je bio prvi javni nastup, što se na njemu nikako nije vidjelo.

"Nisam nikada javno nastupao, ali samopouzdanje sam stekao izvodeći trikove strancima dok sam radio na sezoni", pohvalio se.

Antonijo radi u Dublinu kao barmen, a tamo je zbog svojeg talenta imao problema sa šeficom.

"Prije mjesec dana kada sam došao u Irsku radit šefica me se bojala i izbjegavala neko vrijeme. Događaju se razne situacije koje mi otežavaju društveni život", priznaje Antonijo koji je, zbog dosadašnjih iskustava, prije svojeg nastupa na "Supertalentu" strahovao da će njegov talent ostati neshvaćen i da će mu da bi mu mogli reći kako je pod utjecajem demona. No to se nije dogodilo i sa četiri "da" od žirija prošao je dalje u show.

Najveća podrška mu je njegova obitelj, a otkrio nam je i mogu li mu oni lagati, s obzirom na to da tvrdi kako zna prepoznati kada netko laže.

"Navikli su na sve to što radim tako da im je to sve normalno, kao i meni, a smatram da među nama obiteljski nema velikih tajni", kaže Antonijo.

A odakle uopće zanimanje za mentalizmom?

"Kada se bavite mađioničarskim trikovima ne možete ne doći u kontakt sa mentalizmom tako da je samo pitanje šta više odgovara vašem karakteru“, smatra i dodaje kako je mentalist prije svega zabavljač koji kombinira trikove i psihologiju kreirajući iluziju uma.

"Čitati ljude je moguće ako se dobro istrenira mogućnost opažanja detalja kao što su mali pokreti tijela", kaže Antonijo.

Zanimalo nas je i može li bilo tko postati mentalist ili je to nešto s čim se treba roditi.

"Kao u svemu treba dosta treninga ali svakako morate imati određenu razinu razumijevanja za ljudsko ponašanje", smatra mladi mentalist.

Antonijo svoje trikove objavljuje i na Instagramu, a najavio je i što možemo očekivati dalje od njega u showu.

"Najbolje od mene tek slijedi", samouvjereno kaže i dodaje kako bi mu pobjeda u showu pomogla da se mentalizmom počne baviti profesionalno.

"To je moja životna želja", priznao nam je Antonijo.