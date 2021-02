Kćeri Anne Kournikove i Enriquea Iglesiasa proslavila je prvi rođendan.

Umirovljena tenisačica Anna Kournikova uživa u predivnim danima majčinstva i odgoju djece koje je dobila s pjevačem Enriqueom Iglesiasom.

Iako je posljednju trudnoću s djevojčicom Mary tajila od javnosti, na društvenim mrežama objavljuje neke zajedničke obiteljske trenutke pa je tako podijelila i fotografiju kćerina prvog rođendana. Nešto kasnije objavila je i video u kojem se vide kako uživaju u sunačnom danu dok sjede u dvorištu ispred kuće u Miamiju.

39-godišnja Anna i 45-godišnji Enrique osim Mary roditelji su i 3-godišnjih bliznaca Lucy i Nicholasa. Par je zajedno od 2001. godine, a počeli su izlaziti nakon što se ona pojavila u spotu za njegovu pjesmu "Escape".

Prije latino zavodnika ljubila je bivšeg NHL igrača Paveča Burea, pričalo se da su se bili i vjenčali, iako to nikada službeno nije bilo potvrđeno.

Glasine o njihovim zarukama krenule su 2004. godine, no par nikada nije to potvrdio, ali ni negirao. Već nekoliko godina kasnije njihovi su obožavatelji krenuli nagađati da su se vjenčali te rastali, a bivša tenisačica to je potkrijepila i izjavama.

"Rastavljeni smo. Sada sam sama, no to mi je u redu", rekla je Anna kratko 2007. godine za časopis People.

Ipak, njihov glasnogovornik demantirao je sve navode te je istaknuo kako su Anna i Enrique i dalje zajedno, a na Instagramu ima napisano i njegovo prezime uz svoje.