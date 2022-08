Anja Alavanja Viljevac doživjela je neugodnost zbog fotografije s odmora koju je ipak odlučila podijeliti sa svojim pratiteljima na Instagramu.

Voditeljica Anja Alavanja Viljevac doživjela je neugodnost na odmoru, točnije u trenutku kada se fotografirala na plaži, a o svemu je progovorila na svom profilu na Instagramu.

"Kaže gospođa u prolazu prezrivo: “A vidi njih, sigurno se snimaju za Instagram, mora se znati gdje su, šta su..." Mislim si ja, pa gospođa je u pravu, pa zamisli da netko pomisli da se kuham u Zagrebu. U, ova fotka ide brzo na Instagram", napisala je Anja uz fotografiju u badiću koju je podijelila sa svojim pratiteljima.

"Hahahhahhaa, opis", "Ili da kuhaš? No, no, no", "Hahaah, pozdrav simpatičnoj gospođi bez Instagram profila", "Naravno da ide ravno na Instač", "Ali nisi odradila posao do kraja, Anjice. Koja je to divna plaža? Kak da mi sad znamo ako nisi stavila lokaciju?", "Baš kao vatra. Calista Flockhart", dio je komentara podrške koje je dobila od svojih pratitelja.

Anja na društvenim mrežama rado dijeli trenutke iz svog privatnog života, a najviše pažnje izaziva upravo fotografijama na kojima dolazi do izražaja njezina besprijekorna figura. Nerijetko objavljuje i one na kojima joj društvo pravi suprug Vedran Viljevac za kojeg se udala u rujnu prošle godine, pet mjeseci nakon što je na svijet došao njihov sin Dan.

Voditeljica iza sebe ima propali brak s glazbenikom Željkom Romcem, s kojim ima još dvojicu sinova, a razvod su od javnosti uspjeli sakriti čak godinu dana.

Bivši suprug drži je na oku i četiri godine nakon razvoda te joj brani izlaske s novim muškarcima, dok on izmjenjuje mlađahne ljepotice +18

Minijaturni topić jedva obuzdao raskošne grudi Ivane Knoll, obožavatelji se tih prizora ne mogu nagledati! +26