Anja Alavanja i Vedran Viljevac pred oltar su stali proteklog vikenda, a voditeljica je sada pokazala i djelić atmosfere na svom Instagramu.

Novinarka i televizijska voditeljica Anja Alavanja udala se proteklog vikenda za svog partnera, ekonomista i nogometnog trenera Vedrana Viljevca, a sada je na svom Instagramu podijelila i djelić atmosfere sa svadbe.

Na storyjima je otkrila kako se pripremala, što je radila prije nego što je ušla u crkvu, a otkrila je i kako je sve izgledalo te što je razmišljala. Humorističnim komentarima je dala do znanja da je bila malo pod stresom, no snimke prvog plesa i atmosfere kasnije dale su do znanja da su se svi dobro zabavili. Anja i Vedran prvi su ples otplesali uz ritam pjesme "Provaj" koju originalno izvode Lvky i Oliver Dragojević.

Alavanja je na svoj veliki dan zablistala u vjenčanici s dugim velom u kosi, a Vedran je na sebi imao tamnoplavo elegantno odijelo s kravatom.

Anja i Vedran su u travnju ove godine dobili sina Dana, a sretnu je vijest tada podijelila na društvenim mrežama.

"Urbi et orbi: novi frajer je u gradu! Stigao je malo ranije, baš u pravo vrijeme. Jako je malen i jako glasan, i već je zamijenio noć za dan. Voljet ćemo ga svejedno najviše na svijetu. I da ne razočaram svog prijatelja, koji se voli rugati entuzijastičnim objavama friških roditelja: dug je 50 cm, težak 3150 grama", napisala je tada voditeljica pored fotki na kojima je pozirala s novorođenim sinčićem u naručju uz koju je dodala i hešteg "treće pa muško".

Anja je vezu s Vedranom započela nakon razvoda od glazbenika Željka Romca s kojim ima dva sina, a vijest o trećoj trudnoći uspješno je skrivala nekoliko mjeseci.