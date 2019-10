Anita Težački je u mlađim danima pjevala i plesala po noćnim klubovima, a nastupala je i u legendarnoj "Noćnoj mori".

Jedan od nastupa u trećoj emisiji sedme sezone Supertalenta bio je rezerviran i za 34-godišnju Anitu Težački koja je nekim gledateljima zasigurno bila poznata od prije.

Anita je danas domaćica, supruga i majka, a publici se predstavila pjevanjem koje nije prevše oduševilo žiri, posebno ne Martinu.

"Vi pjevati ne znate, niste za scenu. Za mene osobno apsolutna noćna mora, a za jedan dio gledateljstva ostvarenje njihovog sna", poručila joj je iskreno kao uvijek.

"Bila sam sretna kao malo dijete zbog nastupa u Supertalentu, bilo je to jako lijepo iskustvo i to sam si baš htjela. Martinin komentar me nije pogodio, to je njezino mišljenje. Išla sam u glazbenu školu, svi u mojoj obitelji su glazbenici, moj muž ima poznanstva na tom polju i velika mi je podrška", odmah nam je na početku razgovora poručila osebujna Anita.

"Meni se isto ne sviđaju neke pjevačice na estradi i to kako pjevaju, pa što sad. Bitno da se meni sviđa kako ja pjevam", odlučno poručuje.

U vrijeme nastupa u "Noćnoj mori" imala je glazbenog menadžera kojeg opisuje kao divnog čovjeka i suradnika, no izgubili su kontakt. Nastup u Supertalentu Anita vidi kao novi pokušaj da se opet okuša u glazbi.

"Bitno je primiti mikrofon u ruke, stati pred publiku i tako se čuti. Oduvijek sam se bavila glazbom, no bila sam premlada tada, sad imam i drugačiji glas..."

Anita se i svojedobno skinula za Playboy, a ističe kako je tada htjela biti u medijima. Ipak, bila je premlada i za sve to što je htjela.

"U daljnoj su me glazbenoj karijeri spriječile neke životne okolnosti, neke stvari koje mi se nisu sviđale. Nudile su mi se pjesme koje mi se nisu sviđale i tako, a morala sam sve nakratko prekinuti kada sam ostala trudna", otkrila nam je za kraj.

Anita je u emisiji sve nasmijala izjavom da Rozgine pjesme pjeva od nje same, a Maji je poručila - dobro da se udala na vrijeme.

