Angelina Jolie je na gala večeri pokazala svoju 16-godišnju kćer Zaharu, a dok svi bruje o njezinoj novoj vezi, ona o svemu mudro šuti.

I dok cijeli svijet bruji o njezinoj navodnoj romansi s glazbenikom The Weekndom, glumica Angelina Jolie na sve se oglušila te nastavlja svojim tempom. Ovoga tjedna je bila jedna od glavnih zvijezda gala večeri Varietyja na temu snažnih žena, a na crvenom se tepihu pojavila u društvu svoje kćeri Zahare Jolie-Pitt i pjesnikinje Amande Gorman.

Jolie je zablistala u elegantnoj dugačkoj haljini boje kave, a njezina 16-godišnja kći pojavila se u decentnoj bijeloj haljini. Angelina je održala i govor, a na glasine o svom privatnom životu nije dala naslutiti baš ništa.

Prije nekoliko dana Angelina Jolie je ponovno snimljena na večeri s The Weekndom u Santa Monici, a navodni par druži se sve češće. Na večeru su stigli odvojeno, no nakon nje su se zajedno uputili prema njegovoj vili u Bel-Airu. The Weeknd, inače pravog imena Abel Tesfaye, i Angelina prvi su put viđeni zajedno u javnosti u Los Angelesu krajem lipnja ove godine, kada su se također našli u Santa Monici, no tada su kućama otišli odvojeno.

Bilo je to iznenađenje za mnoge jer dosad se nije znalo da ih povezuje bilo kakvo prijateljstvo i odmah su se pojavile glasine da između njih postoji i nešto više od toga. No zanimljivo je da ju je glazbenik spomenuo u jednoj od svojih pjesama i uspoređivao ju sa svojom bivšom djevojkom Selenom Gomez. Zanimljivo je i da su Selenu još 2016. godine povezivali s Angelininim bivšim suprugom Bradom Pittom, i to dok su još bili u braku, nakon čega je The Weeknd objavio pjesmu "Party Monster" u kojoj ih obje spominje i uspoređuje njihove usne.

Angelinu su nedavno povezivali s njezinim bivšim suprugom Johnnyjem Leejem Millerom jer je nekoliko puta snimljena kako ulazi i izlazi iz njegova stana, i to sve dok brakorazvodna parnica s Bradom još uvijek nije bila službeno završena.