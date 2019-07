Andrej Kramarić i Mia Ćurković uskoro će proslaviti drugu godišnjicu veze.

Godina dana je prošla od spektakularnog dočeka hrvatske nogometne reprezentacije u Zagrebu nakon osvojenog srebra na Svjetskom nogometnom prvenstvu.

Tijekom cijele te priče osim obitelji i prijatelja velika podrška Andreju Kramariću bila je i njegova djevojka Mia Ćurković. Par će uskoro proslaviti drugu godinu veze, a naš nogometni reprezentativac sada je prvi put otkrio neke od detalja njihova upoznavanja, piše časopis Story.

''Još otprije nju su poznavali moji prijatelji, i naši se roditelji poznaju. Jedino je ja prije nisam vidio jer sam bio izvan Hrvatske. Slučajno sam naletio na nju i pitao najboljeg prijatelja tko je ta cura, a on se počeo smijati jer mu nije bilo jasno kako je ne poznajem. Krenulo je polako, a upoznavanja s roditeljima i prijateljima nije bilo jer je to već bilo odrađeno'', otkrio nam je Andrej i dodao da ga Mia u Njemačkoj posjećuje kad god može, s obzirom na to da do završetka Veterinarskog fakulteta ima još pola godine.

''Mia je uvijek tu kad treba'', kaže Andrej, koji je nedavno proslavio 28. rođendan. Evo što je odgovorio na pitanje je li premlad za brak.

''Ne znam. Prvi prijatelj iz društva, ujedno i najbolji prijatelj, oženio se prije tjedan dana, ostali nisu ni blizu tome. Vjerojatno će i to ići nekim domino-efektom. Nekako smo uvijek dosad razmišljali da imamo vremena, da se ne trebamo žuriti. Nitko se nije zaletio, sve ide svojim redom'', objasnio je nogometaš za Story.